Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 20 de enero - Lo que debes saber antes de dormir

— Mañana inicia la Feria de La Chorrera. Este miércoles 21 de enero arranca oficialmente la Feria de La Chorrera, uno de los eventos más esperados del calendario cultural y comercial del país, con actividades folclóricas, exposiciones agropecuarias y espectáculos familiares.

— Trump abre la puerta a un rol político de María Corina Machado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que podría “involucrar de alguna manera” a la líder opositora venezolana María Corina Machado en el futuro político de Venezuela, tras una reunión sostenida el 16 de enero en la Casa Blanca.

— Venezuela vuelve al centro del debate internacional. Las declaraciones del mandatario estadounidense reactivan el foco internacional sobre la crisis venezolana y el posible papel de figuras opositoras en escenarios de transición política.

— Salud pide cautela con la extensión de horarios en centros médicos. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, insistió en que la ampliación de horarios en los centros de salud debe pasar por un análisis técnico y financiero, y contar con los recursos presupuestarios necesarios antes de implementarse.

— MINSA enviará expedientes para destrabar becas de medicina. El Ministerio de Salud confirmó que entregará al IFARHU la documentación de más de 130 estudiantes de medicina de universidades privadas que aún no han recibido el pago de sus becas, para facilitar su registro y aprobación.

— Comisión legislativa citará al director de la AAUD por manejo de residuos. La Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, aprobó citar al director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, para que explique el plan de gestión de residuos que se ejecuta en distintas regiones del país.