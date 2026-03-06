Lucy Molinar: mantener a los estudiantes en las escuelas no se logra ‘reafirmando discurso de deserción’

Ante la realidad del país sobre los niveles de deserción estudiantil, la ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que la estrategia del Gobierno para enfrentar este problema se centra en cambiar el enfoque del discurso educativo.

“Nuestra estrategia es alentar la permanencia, porque siempre el discurso es: ‘Queremos luchar contra...’. ¡No! Queremos defender la alegría de venir a la escuela”, dijo Molinar a La Estrella de Panamá, durante su balance de la primera semana de clases.

El país enfrenta un nivel alto de abandono escolar, admitió la funcionara, pero sostuvo que la respuesta no debe limitarse a insistir en el problema, sino en crear condiciones que motiven a los jóvenes a permanecer dentro de las aulas.

Sin embargo, el inicio de este año lectivo volvió a poner en evidencia uno de los principales retos del sistema educativo panameño.

El reportaje ‘Aulas a medias: deserción escolar se mantiene mientras sigue conflicto docente’ de La Estrella de Panamá reveló que el pasado lunes mientras más de 876.605 estudiantes fueron llamados a ocupar sus pupitres, 10.288 niños y adolescentes quedaron fuera del sistema educativo, según las estadísticas publicadas en el portal Meduca SIG del Ministerio de Educación (Meduca).

Insistir constantemente en el abandono escolar, a juicio de la ministra, puede terminar reforzando esa idea en la percepción de la población. “Si seguimos diciéndoles ‘es que la deserción...’, ponemos la deserción en la cabeza de la gente”.

Desde la docencia la posición es opuesta, así lo dejó ver la profesora Migdalia Bustamante, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, quien advirtió que es falso que hablar públicamente de la deserción escolar “encienda la chispa” para que más estudiantes decidan abandonar el sistema educativo.

“Ocultarlo no es la ruta para detener un problema educativo de vieja data y de múltiples causas”, señaló.

Por otro lado, Molinar explicó que uno de los factores clave detrás del abandono escolar es que muchos estudiantes no encuentran en la escuela un espacio que los motive o responda a sus realidades.

Agregó que en muchos casos las condiciones personales o familiares empujan a los jóvenes a buscar otras alternativas, y la escuela no logra atraerlos de vuelta.

Expertos consultados previamente por este diario señalan que los factores económicos, el entorno familiar, los fracasos escolares e incluso la necesidad de llevar un sustento a casa son algunos de los principales motivos del abandono escolar.