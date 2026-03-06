Lucy Molinar: mantener a los estudiantes en las escuelas no se logra ‘reafirmando discurso de deserción’

El ministerio aborda este asunto a través de la Dirección de Jóvenes y Adultos para recuperar a quienes han dejado los estudios.Entre las iniciativas se contempla la ampliación de la oferta educativa en los programas nocturnos y en modalidades flexibles. Molinar explicó que se busca transformar el concepto tradicional de la educación nocturna, que en muchos casos se limita a programas acelerados para obtener el bachillerato.En este sentido, adelantó que se incorporan nuevas áreas de formación, como programas agropecuarios y opciones vinculadas a la tecnología.El ministerio planea implementar alternativas educativas en horarios distintos al diurno para facilitar la reincorporación de jóvenes que trabajan o que, por distintas circunstancias, no pueden asistir en los horarios tradicionales.'Tenemos que hacer la escuela lo suficientemente atractiva como para que el estudiante quiera permanecer, no reafirmando el discurso de la deserción escolar', concluyó Molinar.