Senniaf suma su cuarta directora en menos de una semana

Lilibeth Cárdenas Chanis, es designada como nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), siendo la cuarta funcionaria en ocupar esta posición en menos de una semana.

Este nombramiento se da en medio de la crisis administrativa que atraviesa la entidad encargada de la protección de menores en el país tras la salida de su original directora, Ana Fábrega.

Cárdenas, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministra en el Ministerio de la Mujer, asume el cargo tras una serie de cambios internos y cuestionamientos públicos sobre la gestión de la institución.

La nueva directora cuenta con experiencia en temas relacionados con la protección de la niñez y la familia. En el pasado trabajó en el Ministerio Público de Panamá como funcionaria de instrucción sumarial en casos de delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, particularmente en investigaciones de violencia doméstica y maltrato infantil.

El nombramiento se produce luego de una semana marcada por movimientos dentro de la Senniaf, que ha estado bajo fuerte escrutinio público debido a denuncias de presuntos abusos y negligencias en albergues bajo su supervisión.

La crisis se intensificó tras la salida de Ana Fábrega, quien renunció el pasado 3 de marzo a la dirección de la entidad. Posteriormente, la funcionaria Otilia Rodríguez Domínguez fue designada como directora encargada, pero permaneció en el puesto apenas un día antes de ser destituida y sustituida por Andrea Vega, exsecretaria general del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Rodríguez, quien previamente se desempeñaba como directora de Protección de los Centros de Atención Integral (CAI), enfrenta al menos tres denuncias penales ante el Ministerio Público por supuestos delitos contra la integridad sexual, la administración pública y el orden jurídico familiar.

Una de estas denuncias fue presentada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional. Las otras dos fueron interpuestas por padres de familia que alegan haber sido afectados por decisiones adoptadas durante la gestión de la exfuncionaria.

La denuncia de Brenes también detalla presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen, donde, según el documento, menores convivían en una misma residencia con adultos con problemas mentales que habrían acosado a los niños. Además, se mencionan deficiencias en la infraestructura y condiciones indignas para los residentes.