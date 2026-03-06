Más de 100 bomberos controlan incendio en edificio de la calle 12 en Colón

Un incendio se registró la noche de este viernes 6 de marzo en un edificio ubicado en la calle 12, entre las avenidas Domingo Díaz y Cayón Martínez en la ciudad de Colón, movilizó a más de 100 funcionarios del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas tras varias horas de labores.

Miguel Vaughan, jefe de la zona regional de Colón, explicó que la emergencia fue reportada a las 7:18 p.m., cuando la central de operaciones recibió una llamada que alertaba sobre un posible incendio en el sector.

“Recibimos la llamada en la central donde nos notificaban que teníamos un posible incendio en la calle 12 entre Domingo Díaz y Cayón Martínez”, indicó Vaughan.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron el fuego ya propagado dentro de la estructura, lo que dificultó las labores iniciales de control.

“Cuando llegamos ya había candela y mientras los otros carros venían en camino nos demoramos un poco para atacar el fuego desde distintos puntos”, explicó.

El jefe de bomberos señaló que uno de los factores que complicó el combate de las llamas fue la baja presión en los hidrantes del área. Sin embargo, los equipos lograron mantener el ataque al incendio utilizando el agua de los tanques de los vehículos de emergencia.

Vaughan destacó además el apoyo del Cuerpo de Bomberos de la Autoridad del Canal de Panamá, que contribuyó con funcionarios y equipo especializado.

“Ellos están más cerca que cualquiera y con el tanqueo de ellos y el carro de canasta pudimos resolver la situación”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades no manejan información sobre la cantidad de personas afectadas ni sobre posibles víctimas.

El edificio afectado era habitado tanto en la planta baja como en el piso superior, aunque aún se desconoce dónde se originó el incendio.

“La investigación le corresponde directamente a la oficina de Inace”, indicó Vaughan.

El funcionario explicó que la rápida propagación del fuego pudo haberse visto favorecida por los materiales de construcción del inmueble, que incluían estructuras mixtas y la presencia de locales comerciales como pinturerías y abarroterías.

Durante la emergencia, los bomberos también realizaron labores para retirar tanques de gas del interior del edificio, con el fin de evitar explosiones.

“Se trató de sacar lo más posible lo que para nosotros representa bastante peligro, pero la candela nos estaba dominando”, señaló.