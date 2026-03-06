Asep pide investigar alzas en servicios de telefonía

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) solicitó la mañana de este viernes 6 de marzo a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) el inicio de una investigación contra las principales empresas telefónicas de Panamá.

De acuerdo con la Asep, el objetivo es analizar el impacto de los aumentos recurrentes en los precios de diversos planes de servicios, una situación que ha escalado en la opinión pública debido al malestar manifestado por los usuarios.

Según lo expuesto por el regulador, las compañías Tigo y Cable & Wireless Panamá han implementado alzas sostenidas en los últimos años, afectando servicios críticos, como internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada.

Si bien el sector de las telecomunicaciones en Panamá opera bajo un esquema de libre competencia que permite a los concesionarios fijar sus tarifas, la Asep enfatiza que, aunque las empresas han cumplido con la formalidad de notificar los incrementos con los 30 días de antelación exigidos por la norma, es imperativo que Acodeco evalúe si la sincronía de estos aumentos entre distintos operadores durante periodos similares podría representar una distorsión a las condiciones de lealtad comercial en el mercado.

De manera paralela a la solicitud de investigación, la Asep informó sobre los resultados de una serie de inspecciones realizadas este sábado 21 de febrero en las instalaciones de los citados operadores.

Durante las diligencias, la entidad detectó diversas deficiencias en los procesos de atención y gestión de solicitudes de los usuarios.

Entre los hallazgos más relevantes, indicó la entidad, destaca el incumplimiento en la visibilidad del Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios, así como deficiencias en los tiempos de respuesta y la eficacia en la resolución de quejas.

Ante este panorama, el regulador advirtió de forma enérgica que, de persistir estas irregularidades, se procederá con la aplicación de las sanciones establecidas en la ley.

En tanto, en la Asamblea Nacional se presentó un anteproyecto de ley para regular el mercado de telecomunicaciones en Panamá, tras denunciar aumentos en las facturas de telefonía, internet y cable que afectan a usuarios.