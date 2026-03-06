Molinar: ‘Si hablamos de la deserción, terminamos instalándola en la mente de la gente’

Ante las críticas por mantener la cifra de deserción escolar durante dos años consecutivos, la estrategia del Gobierno para enfrentar este problema se centra en cambiar el enfoque del discurso educativo y en hacer que las escuelas resulten más atractivas para los estudiantes, aseguró la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, a La Estrella de Panamá. Molinar reconoció que el país enfrenta un nivel alto de abandono escolar, pero sostuvo que la respuesta no debe limitarse a insistir en el problema, sino en crear condiciones que motiven a los jóvenes a permanecer dentro del sistema educativo. “Nuestra estrategia es alentar la permanencia, porque siempre el discurso es: ‘Queremos luchar contra...’. ¡No! Queremos defender la alegría de venir a la escuela”, expresó la ministra al referirse a la necesidad de replantear la forma en que se aborda el tema de la deserción. Por su parte, el reportaje de La Decana ‘Aulas a medias: deserción escolar se mantiene mientras sigue conflicto docente’, publicado el pasado 2 de marzo, señala que de acuerdo a cifras de la plataforma Meduca SIG, del Ministerio de Educación (Meduca), al trimestre del año pasado 10.288 niños y adolescentes fueron excluidos del sistema educativo. Esta cifra señala que es la segunda vez de forma consecutiva en la que se supera la marca de 10.000 que abandonan sus estudios en los últimos tres años.

Según explicó, insistir constantemente en el abandono escolar puede terminar reforzando esa idea en la percepción de la población. “Si seguimos diciéndoles ‘es que la deserción...’, ponemos la deserción en la cabeza de la gente”, sostuvo. Para la ministra, uno de los factores clave detrás del abandono escolar es que muchos estudiantes no encuentran en la escuela un espacio que los motive o responda a sus realidades. “¿Por qué un muchacho se va? Porque la escuela no le dijo nada que lo haga estar ahí”, afirmó. Agregó que en muchos casos las condiciones personales o familiares empujan a los jóvenes a buscar otras alternativas, y la escuela no logra atraerlos de vuelta. Sin embargo, diferentes expertos consultados previamente por La Estrella de Panamá señalan que son los factores económicos, el entorno familiar, los fracasos escolares e incluso la necesidad de llevar un sustento a casa como algunos de los principales motivos del abandono escolar.