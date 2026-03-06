Molinar: ‘Si hablamos de la deserción, terminamos instalándola en la mente de la gente’

La titular del Meduca indicó que la institución trabaja actualmente a través de la Dirección de Jóvenes y Adultos para recuperar a quienes han dejado los estudios. Parte de la estrategia <b>consiste en ofrecer programas más atractivos y dinámicos que incentiven el regreso de los estudiantes al aula</b>.Entre las iniciativas, destacó <b>la ampliación de la oferta educativa en los programas nocturnos y en modalidades flexibles</b>. Molinar explicó que <b>se busca transformar el concepto tradicional de la educación nocturna</b>, que en muchos casos se limita a programas acelerados para obtener el bachillerato.<i>'Estamos tratando de ser audaces en que ya la nocturna no sea solamente el bachiller que sacan rápido a la gente'</i>, señaló. En ese sentido, adelantó que <b>se están incorporando nuevas áreas de formación, como programas agropecuarios y opciones vinculadas a la tecnología</b>.Además, el Ministerio planea<b> implementar alternativas educativas en horarios distintos al diurno </b>para facilitar la reincorporación de jóvenes que trabajan o que, por distintas circunstancias, no pueden asistir en los horarios tradicionales.Molinar subrayó que la meta no es impulsar programas acelerados que permitan graduarse rápidamente, sino garantizar procesos de aprendizaje completos.