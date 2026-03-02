Fracaso escolar persiste: más 27 mil alumnos reprobados

Desde ayer, 27.855 estudiantes repitieron el grado tras no haber aprobado el año lectivo 2025, según datos oficiales de la plataforma Meduca SIG del Ministerio de Educación (Meduca). Aunque la cifra refleja una disminución de 24% en comparación con el periodo de 2024, dirigentes del sector advierten que el volumen sigue siendo alarmante y revela fallas persistentes en el sistema. ¿Dónde se concentra la reprobación? De las tres clases del currículo es la premedia (séptimo, octavo y noveno grado),con 10.879 alumnos la que concentra los fracazos con un 39% del total. En esta etapa la mala nota recae en zonas urbanas como el distrito de San Miguelito y el distrito capital en la provincia de Panamá, y la provincia de Colón. En tanto, el 61% restante, los 10.936 alumnos que no aprobaron la primaria y los 6.040 de la educación media (del décimo al doceavo grado), se concentran en la comarca Ngäbe Buglé, Panamá Centro y San Miguelito.

El vínculo con el abandono escolar

De no corregir a tiempo estas brechas académicas, los estudiantes terminarán fuera del sistema porque la reprobación es el paso previo al abandono escolar, comentó la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof). “La preocupación es que el fenómeno del abandono va creciendo y el problema en el aprendizaje es el factorque lleva a la deserción”, expresó el docente Fernando Ábrego. Por segundo año consecutivo, más de 10.000 estudiantes abandonaron las aulas y el Meduca no ha contestado cuál es la estrategia de retención al alumnado, tal como lo reportó la nota de este 2 de marzo “Aulas a medias: deserción escolar se mantiene mientras sigue conflicto docente” de La Estrella de Panamá. Las comarcas indígenas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala encabezan los niveles de exclusión en primaria, premedia y media, según el Meduca SIG. Solo el año pasado, 4.017 desertores eran de premedia, 3.397 de media y 2.874 de primaria para un total de 10.288 alumnos fuera del sistema.

Factores dentro y fuera del aula