Fracaso escolar persiste: más 27 mil alumnos reprobados

Desde ayer, 27.855 estudiantes repitieron el grado tras no haber aprobado el año lectivo 2025, según datos oficiales de la plataforma Meduca SIG del Ministerio de Educación (Meduca). Aunque la cifra refleja una disminución de 24% en comparación con el periodo de 2024, dirigentes del sector advierten que el volumen sigue siendo alarmante y revela fallas persistentes en el sistema.¿Dónde se concentra la reprobación?De las tres clases del currículo es la premedia (séptimo, octavo y noveno grado),con 10.879 alumnos la que concentra los fracazos con un 39% del total. En esta etapa la mala nota recae en zonas urbanas como el distrito de San Miguelito y el distrito capital en la provincia de Panamá, y la provincia de Colón. En tanto, el 61% restante, los 10.936 alumnos que no aprobaron la primaria y los 6.040 de la educación media (del décimo al doceavo grado), se concentran en la comarca Ngäbe Buglé, Panamá Centro y San Miguelito.