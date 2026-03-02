Nuevo obstáculo en compra de laptops del Meduca

No hay humo blanco aún en la compra de laptops del Ministerio de Educación (Meduca). Las empresas interesadas participaron este lunes 2 de marzo en el acto de homologación y coincidieron en que el precio de referencia propuesto no está acorde a la realidad del mercado y debe ser modificado.

Esta es la segunda vez que se convoca la licitación para la compra de 531.250 laptops y 21.000 licencias de Microsoft 365 por parte del Meduca. En la primera se adjudicaron los computadores para los profesores, pero se declaró desierto el renglón de los estudiantes, que es el más importante y representa el mayor volumen del acto público.

El precio de referencia del Meduca es de 273,1 millones de dólares, lo que representa un precio unitario de 472 dólares por computadora.

“El precio de referencia de $472 fue definido con base en un estudio de mercado desactualizado y sobre equipos con procesadores de capacidades estándar”, cuestionó el representante de una de las empresas interesadas. Señaló que el pliego exige computadores con procesadores con capacidad de inteligencia artifical y que se mantengan las especificaciones y precios hasta 2029. “Esta nueva especificación técnica implica un salto significativo en desempeño, eficiencia energética y capacidad de cómputo, que no está contemplado en el estudio original. Pretender sostener el mismo precio hasta 2029, incorporando tecnología de última generación, distorsiona el equilibrio económico de la oferta, desincentiva la participación de fabricantes serios y abre el riesgo de recibir propuestas que no cumplan de forma real y sostenible con los estándares requeridos durante todo el periodo contractual”.

De esa opinión se hicieron eco varios de los representantes de empresas interesadas, entre las que se encuentran Dell, Intel, AMD, Cable & Wireless, entre otras. Solicitan aumentar el precio entre 25% y 50%, el porcentaje siendo diferente entre cada proponente.

En la lista de empresas interesadas también se encuentra OLPC, que son las iniciales de One Laptop Per Child, la organización con la que se pretendía firmar un convenio originalmente. Ellos también pidieron revisar el precio de referencia.

En total, 27 posibles proponentes participaron del acto de homologación.