José Federico Suárez y ocho imputados más enfrentan por caso Patrimonio Histórico

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales inició ayer lunes 2 de marzo la audiencia ordinaria del caso Patrimonio histórico.

El proceso que busca determinar responsabilidades penales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de distintos tipos de peculado, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En este expediente están llamadas a juicio nueve personas, entre ellas el exministro del MOP, José Federico Suárez.

Los nueve imputados son señalados por su presunta participación en un esquema de sobrecostos vinculado a proyectos viales ejecutados en la ciudad de Panamá, incluyendo intervenciones en áreas patrimoniales del Casco Antiguo.

De acuerdo con informes periciales de la Contraloría General de la República, el perjuicio económico causado al Estado ascendería a $51.496.740.

La audiencia comenzó a las 9:50 a.m., luego de que la jueza verificara la comparecencia de las partes.

Solo uno de los investigados, quien reside en Argentina, no estuvo presente físicamente; no obstante, el tribunal garantizó su derecho a la defensa mediante la designación de un abogado del Instituto de la Defensa Pública.

Por el Ministerio Público participan las fiscales anticorrupción Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalía Palacios, mientras que la parte querellante está representada por los abogados Isaías Brenes Vargas y Arelia Jaén Espino.

Durante la jornada se dio lectura a los autos mixtos n.° 1 y n.° 5 relacionados con la causa.

En el desarrollo de la audiencia, la defensa presentó varias incidencias solicitando la nulidad de lo actuado para algunos procesados.

La jueza resolvió que dichos planteamientos sean atendidos por la fiscalía en la fase de alegatos. Posteriormente, se avanzó a la etapa de presentación de pruebas extraordinarias.

A lo largo del día de ayer también se evacuó al primer testigo del caso, por lo que el periodo probatorio continuará durante los próximos días.

Además, trascendió que uno de los imputados, Jorge Ruiz, alcanzó un acuerdo de colaboración y pena con la fiscalía antes del inicio formal de la audiencia, información que se conoció públicamente durante la jornada.

Según documentos del Órgano Judicial que datan septiembre del 2024, en este caso, se admitió la solicitud de acumulación de los expedientes No. 65266 conocidos como Mop-Vía Brasil y el No. 64298 denominado FCC. Guarda relación con un informe de auditoría remitido a la fiscalía.

Por otro lado, Suárez se también se encuentra implicado en el caso Odebrecht, en el cual el Ministerio Público pidió una sentencia condenatoria en su contra como autor del delito de blanqueo de capitales.

Durante ese caso, la fiscalía destacó que en la gestión de Suárez como ministro del MOP se ejecutaron proyectos como el Saneamiento de la Bahía, la Autopista Madden-Colón, la Renovación del Patrimonio Histórico, la Cinta Costera III y la Autopista Santiago-Viguí, obras que según confirmación de la Contraloría General de la República fueron ejecutadas por Odebrecht.

Además, según las fiscales encargadas del caso quedó acreditado que Suárez recibía y daba instrucciones sobre la canalización de fondos que luego fueron utilizados para cumplir obligaciones accionarias y adquirir un apartamento.

Por esta razón sostuvieron que el exministro recibió y transformó dineros provenientes de actos de soborno y actividades relacionadas con peculado, con el objetivo de ocultar su origen ilícito.

La audiencia continuará hoy desde las 9:00 a.m.