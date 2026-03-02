20 muertos por influenza entre enero y febrero

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), reveló que en lo que va del 2026 se han reportado 20 muertes por influenza.

El informe comprende hasta la semana del 1 al 7 de febrero, cuando se registraron dos defunciones más por esta enfermedad. Las cifras oficiales evidencian la importancia de la vacunación.

“De las 20 defunciones, no contaban con vacuna contra la influenza, el 90% (18) y el 70% (14) tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares y renales”, detalló el reporte del Minsa.

Además, se incluye un balance de otras enfermedades. Entre ellas destacan las cifras de dengue. En la última semana registrada se reportaron 822 casos en el país. De esos, 727 no tuvieron signos de alarma, 92 tuvieron signos de alarma y 3 casos fueron dengue grave, según las autoridades.

En cuanto al síndrome gripal, se contabilizaron 747 casos en una semana. Sobre las infecciones respiratorias agudas graves, que comprenden bronconeumonías y neumonía, se presentaron 277 casos en el mismo período. También se reportaron 42 casos de leishmaniasis, que suman 189 casos en lo que va del año. La malaria sumó 116 casos, totalizando 979 en lo que va del año.

No se reportaron en la última semana del reporte casos de zika, ni de chikungunya, virus oropuche, hantavirus (aunque se han reportado 2 casos de fiebre y 2 de síndrome cardiopulmonar en 2026), ni leptospirosis. Hay 1 caso de gusano barrenador en humanos, sumando 7 en el año, y 1 caso de viruela símica (mpox).

Las autoridades piden el apoyo de la comunidad para prevenir enfermedades como el dengue.

“Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas. Asimismo, se insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad”, señala un comunicado del Minsa. Recomiendan a la población no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, prestando especial atención a los signos de alarma. Entre los principales síntomas del dengue se encuentran: fiebre, el dolor de cabeza, malestar general, dolores en los musculares y dolor ocular.