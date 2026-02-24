  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Dayana Navarro
Lourdes García Armuelles
  • 24/02/2026 14:46
Videos

Video, Transición portuaria en Panamá: el desafío de la seguridad jurídica tras la salida de PPC

PPC: Panama Ports Company, S. A.
Puertos en Panamá
El diputado Eduardo Gaitán, ha asumido una postura firme frente a lo que considera una “lección que no debe repetirse”.
Lo Nuevo