Mides evalúa nueva ubicación en Herrera para jóvenes adultos con discapacidad

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, sostuvo este lunes 23 de febrero, una reunión con fuerzas vivas del distrito de Chitré, provincia de Herrera, donde reiteró el compromiso de encontrar, en el menor tiempo posible, una alternativa adecuada para albergar a diez jóvenes adultos con problemas de salud y discapacidad.

El encuentro, celebrado en la sede del Obispado de Chitré, reunió a representantes comunitarios, líderes sociales y autoridades locales.

Durante la cita, los asistentes plantearon inquietudes y propuestas orientadas a garantizar un espacio digno y con atención especializada para esta población vulnerable.

Entre las opciones sugeridas, el vicepresidente del Club Rotario de Chitré, Carlos Prado, planteó la posibilidad de utilizar el centro de Nutre Hogar, ubicado en el corregimiento de Monagrillo. La propuesta, respaldada por miembros de la comunidad, será presentada formalmente ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La ministra explicó que el traslado del grupo responde a una instrucción emitida por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, quien ordenó aplicar medidas de protección en favor de niños, niñas y adolescentes residentes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Carles subrayó que la decisión busca también salvaguardar la integridad, la salud y el derecho de estos jóvenes adultos a recibir atención especializada acorde a sus condiciones.

“Nuestro compromiso es encontrar una solución responsable, humana y sostenible, que garantice la protección de esta población sin vulnerar derechos de las adolescentes estudiantes”, expresó.

Durante la reunión, la titular del Mides reiteró su disposición al diálogo franco y responsable, asegurando que cualquier determinación será adoptada procurando no menoscabar los derechos de la niñez y la juventud panameña.

El Mides informó que actualmente evalúa varias alternativas. En los próximos días se dará a conocer la opción más viable, tras los análisis técnicos y legales correspondientes y en coordinación con la comunidad y las autoridades competentes.