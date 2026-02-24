Sismo de magnitud 5.1 sacude Puerto Armuelles, en la frontera entre Panamá y Costa Rica

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó la tarde de este martes 24 de febrero un sismo de magnitud 5.1 en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

De acuerdo con el informe oficial divulgado a las 3:38 p.m., el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 16 kilómetros y se localizó a 2 kilómetros al sur de la ciudad de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

El evento fue clasificado con estado “revisado”, según el reporte emitido por la entidad académica a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas por el sismo. Se mantiene el monitoreo en la zona para evaluar cualquier posible impacto derivado del movimiento.