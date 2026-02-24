Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo hoy | 24 de febrero

Este martes 24 de febrero la agenda informativa en Panamá y el ámbito internacional llega cargada de acontecimientos en distintos frentes, desde aniversarios históricos hasta temas de seguridad y geopolítica.

-La Estrella de Panamá celebra 177 años de fundación, consolidándose como el periódico más antiguo del país y el segundo más antiguo de Centroamérica. Con casi dos siglos de trayectoria, el rotativo se mantiene como testigo clave del devenir histórico panameño.

-El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un temblor de magnitud 5.1 en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica. Hasta el momento no se han informado daños de consideración.

-La Embajada de la República Popular China en Panamá comunicó que el Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong presentó una protesta formal ante el Gobierno panameño por la presunta “toma forzosa” de dos puertos operados por Panama Ports Company, filial de CK Hutchison Ports.

-La APM Terminals informó que la fase de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa avanza conforme al plan de trabajo establecido, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y reducir al mínimo cualquier impacto en la cadena logística.

-El Gobierno de Costa Rica activó una alerta migratoria y emitió recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos en México, tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.