Gilberto Ventura Ceballos recibe nueva condena por evasión del penal La Mega Joya

Gilberto Ventura Ceballos, de 50 años, fue condenado a 64 meses de prisión por un Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, tras ser hallado responsable del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de evasión agravada

El tribunal, integrado por los magistrados Fernando Basurto (presidente), Erick Valencia (relator) y Boston Estribi, emitió la sentencia N.° 49/TJ-A del 24 de febrero de 2026, mediante la cual se impuso la pena como sanción principal, informó TVN Noticias.

Además, los tres magistrados del tribunal decretaron como pena accesoria el comiso de 700 dólares.

La sanción fue adoptada luego de la validación del acuerdo de pena N.° 4, fechado el 24 de febrero de 2026, consensuado entre el Ministerio Público, representado por los fiscales Yamileth Pimentel y Frederick Montero, y el defensor técnico particular de Ventura Ceballos, Roys Navarro.

La condena guarda relación con los hechos ocurridos este 3 de febrero de 2020, cuando Ventura Ceballos se evadió de una celda de extrema seguridad del Centro Penitenciario La Mega Joya. Posteriormente, fue recapturado el 13 de febrero de ese mismo año en la provincia de Chiriquí.

Ventura Ceballos cumple actualmente una condena de 30 años de prisión por el homicidio múltiple de cinco jóvenes en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.