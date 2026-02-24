  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Gabinete autoriza proyecto que castigaría con cárcel el uso de capuchas en manifestaciones

El proyecto del Gabinete deberá ser presentado ante la Asamblea Nacional.
El proyecto del Gabinete deberá ser presentado ante la Asamblea Nacional. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 24/02/2026 18:11
El artículo No. 169 del ‘Código Penal’ establece que quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita será sancionado con prisión de uno a tres años

El Consejo de Gabinete autorizó la tarde este martes 24 de febrero a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, que propone adicionar el artículo 169-A al Código Penal para sancionar el uso de máscaras u otros mecanismos de ocultamiento del rostro durante manifestaciones y protestas.

Actualmente, el artículo No. 169 del Código Penal establece que quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si la conducta es cometida por un servidor público, la pena aumenta de dos a cuatro años de prisión.

La iniciativa del Ejecutivo incorpora el artículo No. 169-A, que plantea que quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años.

El texto también establece que, si a partir de esa conducta se facilita, encubre o propicia la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena será de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por los delitos cometidos.

El proyecto deberá ser presentado ante la Asamblea Nacional para iniciar el trámite legislativo correspondiente.

VIDEOS
Lo Nuevo