Avanza en la Asamblea proyecto que penaliza el fraude de paternidad

<b>La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Naciona</b>l aprobó de manera unánime, con nueve votos a favor, el prohijamiento del proyecto de ley que busca tipificar como<b> delito el fraude de paternidad en Panamá</b>.La iniciativa, <b>presentada por el diputado Jairo Salazar Ramírez, </b>plantea establecer un marco legal específico para los casos en los que un hombre haya sido inducido, mediante engaño u ocultamiento de información, a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo.El proyecto propone que, de comprobarse judicialmente esta conducta, se impongan penas de prisión de hasta cinco años, multas económicas y la cancelación de la filiación en el Registro Civil. El texto aclara que la protección del interés superior del menor no debe utilizarse para consolidar situaciones fundadas en el dolo o la mala fe.