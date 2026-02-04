Avanza en la Asamblea proyecto que penaliza el fraude de paternidad

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime, con nueve votos a favor, el prohijamiento del proyecto de ley que busca tipificar como delito el fraude de paternidad en Panamá. La iniciativa, presentada por el diputado Jairo Salazar Ramírez, plantea establecer un marco legal específico para los casos en los que un hombre haya sido inducido, mediante engaño u ocultamiento de información, a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo. El proyecto propone que, de comprobarse judicialmente esta conducta, se impongan penas de prisión de hasta cinco años, multas económicas y la cancelación de la filiación en el Registro Civil. El texto aclara que la protección del interés superior del menor no debe utilizarse para consolidar situaciones fundadas en el dolo o la mala fe.

Sentencia y efectos legales por paternidad fraudulenta Uno de los ejes centrales del proyecto es el alcance de la sentencia judicial cuando se declare probado el fraude de paternidad. De acuerdo con la propuesta, el juez deberá ordenar la cancelación de la filiación registral, el cese de las obligaciones legales futuras del hombre afectado y dejar a salvo el derecho del menor a reclamar su verdadera filiación biológica. El texto también establece que la acción para impugnar la paternidad será imprescriptible cuando se demuestre que existió engaño doloso, evitando que el fraude se consolide por el paso del tiempo. El proceso judicial deberá incluir pruebas científicas de ADN, y la negativa injustificada a realizarlas podrá ser considerada un indicio en contra de quien se oponga.