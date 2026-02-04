  1. Inicio
Asamblea revierte la fusión de las comisiones de Presupuesto y Economía

Reglamento mantiene separadas Presupuesto y Economía. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 04/02/2026 15:51
La Comisión de Credenciales dejó sin efecto la fusión de Presupuesto y Economía aprobada en primer debate del reglamento interno

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales reconsideró la fusión entre la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Economía y Finanzas, dejando sin efecto la creación de la supercomisión de Presupuesto y Economía que había sido aprobada en primer debate.

La decisión se tomó tras una propuesta consensuada entre los diputados, lo que revirtió los cambios más relevantes incluidos inicialmente en la reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional.

En el primer debate, la fusión había sido planteada como un mecanismo para concentrar en una sola instancia la discusión del gasto público y los asuntos económicos. Sin embargo, en la revisión posterior, los comisionados optaron por mantener ambas comisiones separadas.

Reversión de una decisión ya aprobada

La reconsideración significó un cambio de postura respecto a lo aprobado la semana anterior. La supercomisión de Presupuesto y Economía había sido avalada como parte del rediseño del sistema de comisiones, pero fue desmontada durante el análisis posterior del articulado.

Con la no fusión, la Asamblea mantiene el esquema tradicional de dos comisiones diferenciadas para el análisis presupuestario y económico.

Reacomodo de competencias

La decisión no implicó la eliminación de comisiones, sino un ajuste en la distribución de materias para conservar el número total de instancias permanentes.

Los temas de tecnología fueron incorporados a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, ampliando su ámbito de competencia.

Asimismo, a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos se le incluyeron los asuntos de turismo, manteniendo una estructura similar a la actual, pero con un alcance temático más amplio.

Estos ajustes permitieron reorganizar las comisiones sin suprimir mesas existentes dentro del reglamento interno.

Presupuesto mantiene su rol central

Con la decisión adoptada, la Comisión de Presupuesto conserva su papel como una de las instancias clave de la Asamblea Nacional, encargada del análisis del presupuesto general del Estado y del seguimiento al uso de los recursos públicos.

Al mantenerse separada de la Comisión de Economía y Finanzas, se preserva un esquema de revisión diferenciada de los asuntos fiscales y presupuestarios.

La reforma al reglamento interno continúa en discusión y su contenido sigue sujeto a ajustes conforme avanzan los debates. La reversión de la supercomisión evidencia que las propuestas pueden modificarse incluso después de haber sido aprobadas en etapas previas.

El diseño final de las comisiones definirá la organización interna de la Asamblea y el funcionamiento del trabajo legislativo en el próximo periodo.

