Bajo la lupa: Denuncian a Camilo Valdés ante ANTAI por seminario privado de pago

El titular de la <a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a> entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), <b>Camilo Valdés</b> fue denunciado ante la <a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información</a> (ANTAI) mediante un recurso administrativo anónimo que solicita investigar una presunta <b> actuación incompatible con la ética pública y un posible conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo</b>.La denuncia pide abrir una investigación formal por la presunta participación del funcionario en un evento privado organizado por la firma de auditoría <i>Nexia Panamá</i>, empresa que mantiene vinculos profesionales con contribuyentes sujetos a fiscalización por parte de la DGI.