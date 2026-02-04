Bajo la lupa: Denuncian a Camilo Valdés ante ANTAI por seminario privado de pago

La denuncia pide abrir una investigación formal por la presunta participación del funcionario en un evento privado organizado por la firma de auditoría Nexia Panamá , empresa que mantiene vinculos profesionales con contribuyentes sujetos a fiscalización por parte de la DGI.

El titular de la Dirección General de Ingresos (DGI) entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Camilo Valdés fue denunciado ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) mediante un recurso administrativo anónimo que solicita investigar una presunta actuación incompatible con la ética pública y un posible conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo .

Según el documento, el 27 de enero de 2026, Valdés participó como expositor principal en un seminario de la compañía, actividad por la que la empresa de contadores públicos cobró a los asistentes entre $125 y $175. El escrito señala además que el evento fue promocionado inicialmente en la pagina oficial del DGI.

El denunciante cuestiona el posible uso de canales institucionales para promover una actividad privada con fines lucrativos, lo que, a su juicio, podría vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y adecuado uso de recursos públicos.

La denuncia advierte que esta situación pudo otorgar a la empresa organizadora una ventaja frente a otras firmas del sector, afectando el principio de igualdad de trato entre contribuyentes y asesores tributarios.

Con la solicitud anónima corresponderá a la ANTAI determinar si el funcionario obtuvo pagos, viáticos u otros beneficios, si existió conflicto de intereses y si su participación generó algún beneficio directo o indirecto para la compañía organizadora.