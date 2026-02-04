  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Las claves de este 4 de febrero de 2026: así termina la jornada informativa

Estos son los temas clave que dominan el cierre de la jornada y explican el contexto del día.
Estos son los temas clave que dominan el cierre de la jornada y explican el contexto del día. Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 04/02/2026 16:53
Hoy, al cierre del día, estos son los principales temas que marcan la agenda nacional e internacional

La agenda informativa de este 4 de febrero de 2026 está marcada por temas de salud pública, política local, economía de los combustibles y hechos que impactan a Panamá y la región.

A continuación, las principales claves:

- El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la calidad del agua en Las Tablas, Guararé y áreas de Los Santos continúa bajo estudio debido a dudas sobre su potabilidad.

La evaluación busca determinar causas y definir medidas para garantizar la seguridad del abastecimiento tras reportes de posibles contaminaciones.

- La iniciativa ciudadana para quitar del cargo al alcalde del Distrito de Panamá no alcanzó los requisitos legales necesarios y fue declarada inválida.

Esto mantiene al funcionario en su puesto y reaviva el debate político sobre mecanismos de control y participación ciudadana.

- La Secretaría Nacional de Energía ajustó al alza los precios máximos de los combustibles líquidos que regirán desde el 6 hasta el 19 de febrero de 2026.

Las principales gasolinas y el diésel experimentarán aumentos que impactarán a conductores y transporte de carga en todo el país.

El empresario colombiano Alex Saab, señalado como supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue capturado en territorio venezolano.

La detención ha generado reacciones diplomáticas, especialmente entre Estados Unidos y Venezuela, con posibles consecuencias para la política regional.

- Documentos del caso internacional sobre Jeffrey Epstein revelan que algunas investigaciones vinculadas al escándalo señalan conexiones o posibles actividades ligadas a la región de Veraguas, Panamá.

Estos hallazgos suman un nuevo capítulo al complejo expediente que involucra redes de tráfico y abuso.

VIDEOS

El anuncio de amnistía como primer paso para una eventual transición política en Venezuela
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez ( MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE )

Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...

Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en “calma” a un mes del ataque de EE.UU.
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Palacio de Miraflores / EFE )

”El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la...

Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta 2 grados
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( Rodrigo Sura / EFE )

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos,...

Lo Nuevo