Las claves de este 4 de febrero de 2026: así termina la jornada informativa

La agenda informativa de este <b>4 de febrero de 2026</b> está marcada por temas de salud pública, política local, economía de los combustibles y hechos que impactan a Panamá y la región. A continuación, las principales claves: <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/informacion-util/minsa-advierte-agua-de-las-tablas-guarare-y-los-santos-sigue-bajo-evaluacion-AI19662471" target="_blank">- El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la calidad del agua en Las Tablas, Guararé y áreas de Los Santos continúa bajo estudio debido a dudas sobre su potabilidad. </a></b>La evaluación busca determinar causas y definir medidas para garantizar la seguridad del abastecimiento tras reportes de posibles contaminaciones.<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/fracasa-revocatoria-contra-alcalde-del-distrito-de-panama-DI19661570" target="_blank"><b>- La iniciativa ciudadana para quitar del cargo al alcalde del Distrito de Panamá no alcanzó los requisitos legales necesarios y fue declarada inválida.</b> </a>Esto mantiene al funcionario en su puesto y reaviva el debate político sobre mecanismos de control y participación ciudadana.<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/combustibles-suben-en-panama-estos-son-los-nuevos-precios-que-regiran-hasta-febrero-FI19664890" target="_blank">- La Secretaría Nacional de Energía ajustó al alza los precios máximos de los combustibles líquidos que regirán desde el 6 hasta el 19 de febrero de 2026. </a></b>Las principales gasolinas y el diésel experimentarán aumentos que impactarán a conductores y transporte de carga en todo el país.<b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/alex-saab-el-testaferro-de-nicolas-maduro-capturado-en-venezuela-que-se-sabe-y-que-implica-EL19657553">El empresario colombiano Alex Saab, señalado como supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue capturado en territorio venezolano.</a></b>La detención ha generado reacciones diplomáticas, especialmente entre Estados Unidos y Venezuela, con posibles consecuencias para la política regional.<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/que-dice-el-expediente-epstein-sobre-panama-hallazgos-documentados-apuntan-a-veraguas-DL19655633" target="_blank">- Documentos del caso internacional sobre Jeffrey Epstein revelan que algunas investigaciones vinculadas al escándalo señalan conexiones o posibles actividades ligadas a la región de Veraguas, Panamá. </a></b>Estos hallazgos suman un nuevo capítulo al complejo expediente que involucra redes de tráfico y abuso.