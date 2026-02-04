Las claves de este 4 de febrero de 2026: así termina la jornada informativa

La agenda informativa de este 4 de febrero de 2026 está marcada por temas de salud pública, política local, economía de los combustibles y hechos que impactan a Panamá y la región.

A continuación, las principales claves:

- El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la calidad del agua en Las Tablas, Guararé y áreas de Los Santos continúa bajo estudio debido a dudas sobre su potabilidad.

La evaluación busca determinar causas y definir medidas para garantizar la seguridad del abastecimiento tras reportes de posibles contaminaciones.

- La iniciativa ciudadana para quitar del cargo al alcalde del Distrito de Panamá no alcanzó los requisitos legales necesarios y fue declarada inválida.

Esto mantiene al funcionario en su puesto y reaviva el debate político sobre mecanismos de control y participación ciudadana.

- La Secretaría Nacional de Energía ajustó al alza los precios máximos de los combustibles líquidos que regirán desde el 6 hasta el 19 de febrero de 2026.

Las principales gasolinas y el diésel experimentarán aumentos que impactarán a conductores y transporte de carga en todo el país.

El empresario colombiano Alex Saab, señalado como supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue capturado en territorio venezolano.

La detención ha generado reacciones diplomáticas, especialmente entre Estados Unidos y Venezuela, con posibles consecuencias para la política regional.

- Documentos del caso internacional sobre Jeffrey Epstein revelan que algunas investigaciones vinculadas al escándalo señalan conexiones o posibles actividades ligadas a la región de Veraguas, Panamá.

Estos hallazgos suman un nuevo capítulo al complejo expediente que involucra redes de tráfico y abuso.