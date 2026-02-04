Combustibles suben en Panamá: estos son los nuevos precios que regirán hasta febrero

De acuerdo con la entidad, las nuevas tarifas —expresadas en centavos por litro— responden a una ligera tendencia alza en las cotizaciones internacionales de los productos refinados, utilizados como referencia para el mercado panameño.<b>Los principales combustibles registrarán incrementos significativos:</b><b>- Gasolina de 95 octanos: pasa de 85.1 a 88.5 centavos por litro, un alza de 3.4 centavos. </b><b>- Gasolina de 91 octanos: sube de 79.8 a 82.7 centavos, es decir, 2.9 centavos más. </b><b>- Diésel bajo en azufre: aumenta de 79.0 a 83.5 centavos por litro, con una variación de 4.5 centavos. </b><b>En estas zonas, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de 88.5 centavos por litro</b>, la gasolina de 91 se ubicará en <b>82.7 centavos</b>, mientras que el diésel bajo en azufre costará <b>83.5 centavos</b>.Las áreas más alejadas continúan reflejando costos mayores. En <b>Changuinola</b>, por ejemplo, los precios alcanzarán <b>93.5 centavos para la gasolina de 95</b>, <b>87.7 para la de 91</b> y <b>88.5 centavos para el diésel</b>, entre los más elevados del país.