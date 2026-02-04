Combustibles suben en Panamá: estos son los nuevos precios que regirán hasta febrero

De acuerdo con la entidad, las nuevas tarifas —expresadas en centavos por litro— responden a una ligera tendencia alza en las cotizaciones internacionales de los productos refinados, utilizados como referencia para el mercado panameño.

Los principales combustibles registrarán incrementos significativos:

- Gasolina de 95 octanos: pasa de 85.1 a 88.5 centavos por litro, un alza de 3.4 centavos.

- Gasolina de 91 octanos: sube de 79.8 a 82.7 centavos, es decir, 2.9 centavos más.

- Diésel bajo en azufre: aumenta de 79.0 a 83.5 centavos por litro, con una variación de 4.5 centavos.

En estas zonas, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de 88.5 centavos por litro, la gasolina de 91 se ubicará en 82.7 centavos, mientras que el diésel bajo en azufre costará 83.5 centavos.

Las áreas más alejadas continúan reflejando costos mayores. En Changuinola, por ejemplo, los precios alcanzarán 93.5 centavos para la gasolina de 95, 87.7 para la de 91 y 88.5 centavos para el diésel, entre los más elevados del país.