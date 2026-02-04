Ascienden a 21 los muertos por ataques israelíes en Gaza, entre ellos 6 niños

Los muertos en la ola de ataques lanzada desde la noche del martes por el Ejército israelí en <b>Gaza ascienden a 21 personas, de las cuales 6 son niños</b>, según la última información del Hospital Nasser del enclave, que registró dos niños de 12 años fallecidos en los últimos bombardeos en el sur de la Franja.Según informaron a EFE fuentes de dicho hospital, los últimos ataques en Al Mawasi, dentro de la gobernación sureña de Jan Yunis, causaron un total de tres muertos: <b>dos niños de 12 años y un paramédico de la Media Luna Roja</b>. Inicialmente, la organización había anunciado la muerte del paramédico junto a otra persona sin dar más detalles.Cuatro menores más fallecieron a lo largo de la noche y esta mañana debido a los ataques.Aparte de los dos niños y el paramédico, en Jan Yunis perdió la vida en un ataque anterior el niño Farid Suleiman Abu Sitta, de 12 años. En la ciudad de Gaza murieron tres menores más: <b>Bilal Haboush, de 16 años; Rital Haboush, de 12; y el bebé Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses.</b>Los ataques responden, según Israel, a que este martes uno de sus <b>soldados resultó herido por un ataque de milicianos palestinos en el norte de Gaza</b>, lo que el Ejército israelí consideró una violación del alto el fuego vigente.Desde que entró en vigor el 10 de octubre, <b>Israel ha emprendido oleadas de ataques con decenas de muertos cada vez que denuncia un ataque a sus soldados en la Franja</b>, y prácticamente a diario se registran palestinos muertos por fuego israelí.