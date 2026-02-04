  1. Inicio
Ascienden a 21 los muertos por ataques israelíes en Gaza, entre ellos 6 niños

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí dirigido al campamento de Ghaith, que alberga a personas desplazadas, en la zona de Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí dirigido al campamento de Ghaith, que alberga a personas desplazadas, en la zona de Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Haitham Imad | EFE
Por
Agencia EFE
  • 04/02/2026 17:33
Según informaron a EFE fuentes de dicho hospital, los últimos ataques en Al Mawasi, dentro de la gobernación sureña de Jan Yunis, causaron un total de tres muertos.

Los muertos en la ola de ataques lanzada desde la noche del martes por el Ejército israelí en Gaza ascienden a 21 personas, de las cuales 6 son niños, según la última información del Hospital Nasser del enclave, que registró dos niños de 12 años fallecidos en los últimos bombardeos en el sur de la Franja.

Según informaron a EFE fuentes de dicho hospital, los últimos ataques en Al Mawasi, dentro de la gobernación sureña de Jan Yunis, causaron un total de tres muertos: dos niños de 12 años y un paramédico de la Media Luna Roja. Inicialmente, la organización había anunciado la muerte del paramédico junto a otra persona sin dar más detalles.

Cuatro menores más fallecieron a lo largo de la noche y esta mañana debido a los ataques.

Aparte de los dos niños y el paramédico, en Jan Yunis perdió la vida en un ataque anterior el niño Farid Suleiman Abu Sitta, de 12 años. En la ciudad de Gaza murieron tres menores más: Bilal Haboush, de 16 años; Rital Haboush, de 12; y el bebé Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses.

Los ataques responden, según Israel, a que este martes uno de sus soldados resultó herido por un ataque de milicianos palestinos en el norte de Gaza, lo que el Ejército israelí consideró una violación del alto el fuego vigente.

Desde que entró en vigor el 10 de octubre, Israel ha emprendido oleadas de ataques con decenas de muertos cada vez que denuncia un ataque a sus soldados en la Franja, y prácticamente a diario se registran palestinos muertos por fuego israelí.

