Panamá será sede de la reunión de ministros de Seguridad Pública de la OEA en 2026

<a href="/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos">El consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) </a>aprobó este 4 de febrero que <b>Panamá sea sede de la 9° reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-IX)</b>, que se celebrará los días<b> 22 y 23 de octubre de 2026</b>.La desición responde al ofrecimiento realizado por el Gobierno de Panamá durante el quincuagésimo quinto período ordinario de sesiones de la <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a>, el cual fue respaldado por los Estados miembros en las denominadas <b>'Recomendaciones de Santiago de los Caballeros'</b>, adoptadas en la reunión ministerial anterior celebrada en junio de 2025 en República Dominicana.La MISPA es considerada <b>el principal foro político hemisférico de alto nivel en materia de seguridad pública</b>, donde los países intercambian información, coordinan estrategias y formulan recomendaciones conjuntas para fortalecer la cooperación regional. Sus discusiones se fundamentan en los principios de la <b>Carta de la OEA y buscan contribuir a la paz y la seguridad en el continente.</b>La resolución también instruye a la Secretaría General del organismo a brindar el apoyo técnico y administrativo necesario para la preparación del encuentro, sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios de la organización para el año 2026.Con esta designación, Panamá volverá a albergar un evento de alto nivel internacional en temas de seguridad regional, reuniendo a ministros, autoridades y especialistas del hemisferio para analizar desafíos comunes como el crimen organizado, la violencia y la cooperación policial transnacional.