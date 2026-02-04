  1. Inicio
Panamá será sede de la reunión de ministros de Seguridad Pública de la OEA en 2026

La resolución también instruye a la Secretaría General del organismo a brindar el apoyo técnico y administrativo.
Por
Deborah Peña
  • 04/02/2026 18:19
La desición responde al ofrecimiento realizado por el Gobierno de Panamá durante el quincuagésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.

El consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este 4 de febrero que Panamá sea sede de la 9° reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA-IX), que se celebrará los días 22 y 23 de octubre de 2026.

La desición responde al ofrecimiento realizado por el Gobierno de Panamá durante el quincuagésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, el cual fue respaldado por los Estados miembros en las denominadas “Recomendaciones de Santiago de los Caballeros”, adoptadas en la reunión ministerial anterior celebrada en junio de 2025 en República Dominicana.

La MISPA es considerada el principal foro político hemisférico de alto nivel en materia de seguridad pública, donde los países intercambian información, coordinan estrategias y formulan recomendaciones conjuntas para fortalecer la cooperación regional. Sus discusiones se fundamentan en los principios de la Carta de la OEA y buscan contribuir a la paz y la seguridad en el continente.

La resolución también instruye a la Secretaría General del organismo a brindar el apoyo técnico y administrativo necesario para la preparación del encuentro, sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestarios de la organización para el año 2026.

Con esta designación, Panamá volverá a albergar un evento de alto nivel internacional en temas de seguridad regional, reuniendo a ministros, autoridades y especialistas del hemisferio para analizar desafíos comunes como el crimen organizado, la violencia y la cooperación policial transnacional.

