Musicalion 2026: Consulte los espectáculos que podrá ver este fin de semana

Musicalion iniciará su recorrido este jueves 5 de febrero en el Parque Omar con la presentación ‘Broadway Lights & More’, una noche dedicada a los grandes musicales de la Gran Manzana de Nueva York, que con el tiempo también fueron adaptados al cine. De ‘Wicked’ a ‘The Greatest Showman’, pasando por ‘El Fantasma de la Ópera’ y ‘Mamma Mia’, el público disfrutará de un espectáculo cargado de emoción y teatralidad.

Las voces encargadas de interpretar estos clásicos del teatro musical serán las de Ricardo Velásquez, Diana Durán, Juliette Roy y Carmen C, junto al cuarteto canadiense The Tenors, acompañados por un elenco de reconocidos cantantes y bailarines, bajo la dirección musical de Dani Mellado.

El viernes 6 de febrero, el festival continuará con ‘Interestelar – Una Noche Galáctica’, un concierto centrado en las bandas sonoras de películas icónicas como ‘E.T.’, ‘La Guerra de las Galaxias’, ‘Super Mario Galaxy’ y ‘Guardianes de la Galaxia’, entre otras. Más de 50 jóvenes músicos de todo el país, integrantes de la Banda Sinfónica de Musicalion, interpretarán estas piezas bajo la dirección musical de Irving Rodríguez.

El sábado 7 de febrero estará dedicado a la escena musical panameña con Sonido Local, una noche que reunirá tanto a bandas emergentes como a agrupaciones que marcaron una era en el rock nacional. El cierre de la jornada estará a cargo de la banda Cuarto Soda, reconocida en Argentina por sus exitosos tributos a Soda Stereo.

El domingo 8 de febrero se realizará el gran cierre del festival con la presentación ‘Tropicalia – Salsa y Caribe’, una experiencia musical que rendirá homenaje a los grandes exponentes de la salsa y el Caribe. Participarán las voces de Ana Barroso, Daniel Galimore, Feher, Russo, Luis Lugo y Yamilka Pitre, junto a la reconocida orquesta La Kshamba, bajo la dirección musical de Óscar Cruz y la producción de Mélida Trujillo.

El festival Musicalion no solo ofrecerá música en vivo, sino también una zona de gastronomía y experiencias, abierta al público desde las 4:00 p.m.