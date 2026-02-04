Musicalion 2026: Consulte los espectáculos que podrá ver este fin de semana

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/musicalion" target="_blank">Musicalion</a></b> iniciará su recorrido este <b>jueves 5 de febrero</b> en el <b>Parque Omar</b> con la presentación <b>‘Broadway Lights &amp; More’</b>, una noche dedicada a los grandes musicales de la <b>Gran Manzana de Nueva York</b>, que con el tiempo también fueron adaptados al cine. De <b>‘Wicked’</b> a <b>‘The Greatest Showman’</b>, pasando por <b>‘El Fantasma de la Ópera’</b> y <b>‘Mamma Mia’</b>, el público disfrutará de un espectáculo cargado de emoción y teatralidad.Las voces encargadas de interpretar estos clásicos del teatro musical serán las de <b>Ricardo Velásquez</b>, <b>Diana Durán</b>, <b>Juliette Roy</b> y <b>Carmen C</b>, junto al cuarteto canadiense <b>The Tenors</b>, acompañados por un elenco de reconocidos cantantes y bailarines, bajo la <b>dirección musical de Dani Mellado</b>.El <b>viernes 6 de febrero</b>, el festival continuará con <b>‘Interestelar – Una Noche Galáctica’</b>, un concierto centrado en las bandas sonoras de películas icónicas como <b>‘E.T.’</b>, <b>‘La Guerra de las Galaxias’</b>, <b>‘Super Mario Galaxy’</b> y <b>‘Guardianes de la Galaxia’</b>, entre otras. Más de <b>50 jóvenes músicos</b> de todo el país, integrantes de la <b>Banda Sinfónica de Musicalion</b>, interpretarán estas piezas bajo la <b>dirección musical de Irving Rodríguez</b>.El <b>sábado 7 de febrero</b> estará dedicado a la escena musical panameña con <b>Sonido Local</b>, una noche que reunirá tanto a <b>bandas emergentes</b> como a <b>agrupaciones que marcaron una era en el rock nacional</b>. El cierre de la jornada estará a cargo de la banda <b>Cuarto Soda</b>, reconocida en <b>Argentina</b> por sus exitosos tributos a <b>Soda Stereo</b>.El <b>domingo 8 de febrero</b> se realizará el <b>gran cierre del festival</b> con la presentación <b>‘Tropicalia – Salsa y Caribe’</b>, una experiencia musical que rendirá homenaje a los grandes exponentes de la <b>salsa y el Caribe</b>. Participarán las voces de <b>Ana Barroso</b>, <b>Daniel Galimore</b>, <b>Feher</b>, <b>Russo</b>, <b>Luis Lugo</b> y <b>Yamilka Pitre</b>, junto a la reconocida orquesta <b>La Kshamba</b>, bajo la <b>dirección musical de Óscar Cruz</b> y la <b>producción de Mélida Trujillo</b>.El <b>festival Musicalion</b> no solo ofrecerá música en vivo, sino también una <b>zona de gastronomía y experiencias</b>, abierta al público desde las <b>4:00 p.m.</b>