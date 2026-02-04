Diputada Prado cuestiona aumento de $64.8 millones al Legislativo

<b>Llamado a la coherencia institucional</b>Prado también sostuvo que la Asamblea Nacional debe dar el ejemplo en materia de orden y rendición de cuentas, especialmente cuando ejerce funciones de control político sobre otras instituciones del Estado.Indicó que resulta indispensable que el propio Órgano Legislativo tenga claridad sobre sus procesos internos antes de exigir explicaciones o fiscalizar el uso de recursos públicos en otras entidades.La diputada cerró su intervención reiterando la necesidad de esclarecer el manejo del presupuesto de funcionamiento de la Asamblea y de garantizar que cualquier modificación presupuestaria se realice conforme a los procedimientos legales establecidos.El señalamiento abre un nuevo capítulo en el debate sobre el manejo financiero del Órgano Legislativo y pone el foco en los mecanismos internos de control presupuestario, en un contexto en el que la transparencia y el uso de los recursos públicos siguen siendo temas de escrutinio ciudadano.