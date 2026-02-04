  1. Inicio
Presunta droga flotando en lujosa zona de Colón: conoce los detalles de la incautación

Por
Rayshel Flores
  • 04/02/2026 19:57
De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se produjo durante labores de patrullaje y vigilancia costera, cuando las unidades detectaron el saco a la deriva, a orillas de la lujosa playa

Un total de 47 paquetes con presunta droga fueron incautados durante un operativo policial en la lujosa zona de ‘Playa Escondida’, Costa Arriba de Colón, luego de que fueran ubicados flotando dentro de un saco en el mar, informaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se produjo durante labores de patrullaje y vigilancia costera, cuando las unidades detectaron el saco a la deriva, a orillas de la playa. Al verificar su contenido, se confirmó la presencia de los paquetes con la presunta sustancia ilícita.

Los indicios fueron asegurados y puestos a órdenes de las autoridades competentes, que iniciaron las investigaciones para determinar el origen y destino del cargamento.

Este decomiso se suma a incautaciones recientes registradas en la provincia de Colón, una zona estratégica para las rutas del narcotráfico debido a su ubicación geográfica y actividad marítima. En las últimas semanas, las autoridades han intensificado los operativos antidrogas en costas y áreas portuarias, logrando múltiples decomisos de presunta droga, según reportes publicados anteriormente por La Estrella de Panamá.

Las autoridades reiteraron que mantendrán los operativos de vigilancia para evitar el uso de las costas panameñas como rutas del narcotráfico.

