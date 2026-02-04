Presunta droga flotando en lujosa zona de Colón: conoce los detalles de la incautación

Este decomiso se suma a <b>incautaciones recientes registradas en la provincia de Colón</b>, una zona estratégica para las rutas del narcotráfico debido a su ubicación geográfica y actividad marítima. En las últimas semanas, las autoridades han intensificado los <b>operativos antidrogas en costas y áreas portuarias</b>, logrando múltiples decomisos de presunta droga, según reportes publicados anteriormente por <i>La Estrella de Panamá</i>.Las autoridades reiteraron que mantendrán los operativos de vigilancia para <b>evitar el uso de las costas panameñas como rutas del narcotráfico</b>.