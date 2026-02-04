Sector de la construcción espera crecer 4% en el 2026

A 4% es lo que espera crecer moderamente el sector de la construcción durante este 2026, así lo confesó Irene Orillac de Simón, la nueva presidenta de la Cámara Panameña de la Constitución (Capac), durante su toma de posesión, este miércoles 4 de febrero.

La apuesta del gremio de la construcción se centran en obras estatales, como la Panamericana Oeste, que esta bajo el esquema de la Asociación Público-Privada, el gaseoducto, los puertos del Canal de Panamá, hospitales y escuelas.

Orillac comentó que durante su gestión trabajarán en conjunto con el Gobierno para impulsar todos los proyectos nuevos.

Alejandro Ferrer, presidente saliente de Capac, por su parte, informó que su administración dejó una industria que va a arrancar el 2026 con algunos desafíos y novedades, pero en un panorama estable de “crecimiento moderado”.