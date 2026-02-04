  1. Inicio
Sector de la construcción espera crecer 4% en el 2026

Irene Orillac de Simón, la nueva presidenta de la Cámara Panameña de la Constitución (Capac).
Por
Lourdes García Armuelles
  • 04/02/2026 21:00
Alejandro Ferrer, presidente saliente de Capac, por su parte, informó que su administración dejó una industria que va a arrancar el 2026 con algunos desafíos y novedades

A 4% es lo que espera crecer moderamente el sector de la construcción durante este 2026, así lo confesó Irene Orillac de Simón, la nueva presidenta de la Cámara Panameña de la Constitución (Capac), durante su toma de posesión, este miércoles 4 de febrero.

La apuesta del gremio de la construcción se centran en obras estatales, como la Panamericana Oeste, que esta bajo el esquema de la Asociación Público-Privada, el gaseoducto, los puertos del Canal de Panamá, hospitales y escuelas.

Orillac comentó que durante su gestión trabajarán en conjunto con el Gobierno para impulsar todos los proyectos nuevos.

Alejandro Ferrer, presidente saliente de Capac, por su parte, informó que su administración dejó una industria que va a arrancar el 2026 con algunos desafíos y novedades, pero en un panorama estable de “crecimiento moderado”.

Sobre su nuevo rol, la nueva presidenta de Capac reconoció que uno de los retos dentro de su agenda será conseguir trabajo a los contratistas para generar los empleos.

Además de darle prioridad al pago de los proveedores desde las distintos ministerios. ”Estaremos haciendo la lista para comenzar a trabajar con las instituciones para que los contratistas tengan sus pagos”, dijo.

Para Ferrer, la industria de la construcción necesita un “poco más de movimiento” tras obtener un crecimiento “moderado” de 2,5%.

“Cuando comparamos los 9 meses del 2025 con los del 2024 tenemos todavía más por hacer, así que entre la confianza que podemos generar como país podemos atraer inversión y que el impulso de las obras públicas logren mejorar la situación del sector”, indicó el expresidente del gremio.

Añadió que “en la medida que el impacto sea mayor vamos a tener una mejor participación del producto interno bruto y generar empleo, que es lo que más necesita el país”.

