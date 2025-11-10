Panamá se convierte en epicentro diplomático del hemisferio para 2026

La apertura de este periodo de intensa actividad internacional será el foro organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina en Ciudad de Panamá los días 28 y 29 de enero de 2026. El canciller ha señalado que 'Panamá pone a disposición de la región su estructura logística, plataforma de servicios y el Canal para actuar como puente entre América Latina, Centroamérica, el Caribe y sus principales socios'.En la cita se espera la participación de más de 2 500 líderes, autoridades estatales, sector privado y multilaterales. Los temas clave incluirán crecimiento económico, conectividad, transición energética, seguridad y varios ejes de inversión estratégica. Con ello se busca que el foro se consolide como un encuentro anual con sede permanente en Panamá, en claro guiño a su aspiración de emular al clásico foro de Davos. 'Nuestro país será la puerta y el puerto de diálogo, cooperación y entendimiento entre las naciones', afirmó Martínez-Acha durante el lanzamiento del evento.