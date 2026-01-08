  1. Inicio
  • 08/01/2026 12:25
Video: TE propone eliminar el voto en plancha y abrir el voto cruzado

Reformas Electorales
TE: Tribunal Electoral
La propuesta del Tribunal Electoral elimina el voto en plancha y permite el voto cruzado en circuitos plurinominales, abriendo el debate entre partidos sobre representación proporcional y constitucionalidad
