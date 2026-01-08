jueves 08 enero 2026
Cargando clima…
Clima: requiere JavaScript
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Venezuela
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Redacción
Inicio
>
Multimedia
>
Videos
Redacción
08/01/2026 12:25
Videos
Video: TE propone eliminar el voto en plancha y abrir el voto cruzado
Reformas Electorales
TE: Tribunal Electoral
La propuesta del Tribunal Electoral elimina el voto en plancha y permite el voto cruzado en circuitos plurinominales, abriendo el debate entre partidos sobre representación proporcional y constitucionalidad
Otros videos
Video, Bioetanol en Panamá: inversión millonaria y el reto de duplicar la producción de caña
Videos
Captura de video tomada de una transmisión de la televisión estatal VTV que muestra La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, jurando como mandataria encargada del país este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE/ VTV
(
VTV / EFE
)
Venezuela: Autoridades activan sucesión de poder tras detención de Maduro
Videos
Un integrante del Ejército colombiano presta seguridad este domingo, en el Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta (Colombia). EFE/ Mario Caicedo
(
Mario Caicedo / EFE
)
Incertidumbre y esperanza en la frontera colombo venezolana tras la captura de Maduro
Videos
1
Productores de maíz reclaman pago de casi $10 millones adeudados
2
Senado de Estados Unidos frena a Trump y exige aval del Congreso para acciones militares en Venezuela
3
Panamá vs. México: Fepafut anuncia precios de boletos para el amistoso
4
Trabajos de desinfección en Guararé se extenderán por 39 horas, anuncia el Idaan
5
María Corina Machado afirma que la transición venezolana es irreversible tras la caída de Maduro
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
Comisión avala ley que protege a quienes superaron el cáncer.
(
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
)
Derecho al olvido oncológico: qué es y cómo se aplicaría en Panamá
Nacional
Los aficionados interesados en asistir al partido podrán adquirir sus boletos ingresando a una plataforma.
(
AFP
)
Panamá vs. México: Fepafut anuncia precios de boletos para el amistoso
Deportes