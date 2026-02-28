Cobre argentino: exportaciones superarían $17,700 millones en 2035 por precios récord

Argentina comienza a delinear un cambio profundo en su perfil exportador a partir de un recurso que durante décadas permaneció subdesarrollado: el cobre. En un escenario internacional marcado por la transición energética, la electrificación de las economías y la expansión tecnológica global, el metal rojo emerge como una oportunidad estratégica capaz de generar un flujo sostenido de divisas y reposicionar al país dentro del mapa minero mundial.El punto de partida de esta transformación se encuentra en las proyecciones oficiales contenidas en el informe 'Mercado de Cobre: Panorama internacional y perspectivas productivas para Argentina', elaborado por la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía y coordinado por el economista Gabriel Ríos. El documento plantea un escenario en el que la producción cuprífera argentina estará orientada casi en su totalidad a los mercados internacionales, replicando el modelo exportador que convirtió a Chile y Perú en líderes globales del sector.La razón es estructural. La gran minería del cobre es una actividad intensiva en capital, con ciclos de inversión prolongados y altos costos iniciales, lo que obliga a orientar la producción hacia mercados externos capaces de absorber grandes volúmenes y garantizar retornos sostenidos.