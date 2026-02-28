‘No hay transparencia sobre el uso de gases por la Policía en protestas’

Hace falta transparencia en el tipo de agentes que se utilizan, en los compuestos que contienen y en la fecha de vencimiento. Hubo denuncias de que se estaban utilizando gases lacrimógenos ya vencidos y todos sabemos los efectos que causan esto en la salud. En cuanto a la distancia desde donde se deben utilizar, ¿por qué? Vimos en la Transístmica lo que pasó en su momento, cuando tuvieron que desalojar a los pacientes del complejo de la Caja de Seguro Social afectados por el uso de gases lacrimógenos. Regular la distancia desde donde se tienen que utilizar y que no afecten hospitales, escuelas, lugares donde haya adultos mayores, iglesias o mujeres embarazadas; este tipo de situaciones es necesario dejarlas plasmadas en una regulación y que haya una autoridad responsable. Se utilizan estos agentes químicos y después se pasan la bola (...) por lo que es necesario que, luego de su uso, haya rendición de cuentas; por qué se emitió la orden, quién emitió la orden y que se presente un informe de cuáles fueron las consecuencias tras su uso.