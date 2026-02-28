El presidente de la dignidad: el pulso de Chiari frente a la Zona del Canal

Desde la independencia de Panamá en 1903, tras la separación de Colombia, la nación entregó en virtud del Tratado Hay-Bunau-Varilla a Estados Unidos el control absoluto de una franja alrededor del Canal —la llamada Zona del Canal—, lo que a lo largo de décadas representó una clara herida simbólica a la soberanía nacional. A inicios de los años sesenta, las tensiones por este control territorial se intensificaron. En 1963 se firmó un acuerdo entre los gobiernos panameño y estadounidense para permitir el izado de la bandera panameña en la Zona del Canal junto a la bandera estadounidense, como gesto de reconocimiento simbólico a la soberanía panameña dentro de ese territorio. Sin embargo, el cumplimiento de ese acuerdo se volvió un foco de conflicto.El estallido de la ira nacionalEl 9 de enero de 1964 estalló uno de los movimientos sociales más significativos en la historia contemporánea de Panamá. Ese día, estudiantes del Instituto Nacional marcharon hacia la Escuela de Balboa, dentro de la Zona del Canal, con la intención de izar la bandera panameña conforme al acuerdo de 1963. La presencia de estudiantes panameños en el corazón de la Zona del Canal era un acto pacífico, cargado de simbolismo.Sin embargo, la situación derivó en violencia. Narrativas confiables coinciden en que la bandera panameña fue arrancada y dañada por residentes estadounidenses —denominados zonians— y, ante la incapacidad de las autoridades de la Zona para garantizar el cumplimiento del acuerdo, la indignación popular creció rápidamente. Grupos civiles, inicialmente armados con piedras y palos, fueron repelidos con gases lacrimógenos y, en muchos momentos, con fuego vivo por la policía de la Zona del Canal. El saldo fue devastador: cerca de 21 panameños murieron y cientos resultaron heridos en los enfrentamientos, muchos de ellos jóvenes y estudiantes. Entre los caídos estaba el líder estudiantil Ascanio Arosemena, cuyo nombre se convertiría en símbolo del sacrificio por la soberanía nacional. Estos hechos quedaron grabados en la memoria colectiva del país como el Día de los Mártires, feriado nacional que cada año recuerda el costo humano de la defensa de la soberanía panameña.