Siete noticias clave de Panamá y el mundo este 9 de enero | Lo que debes saber antes de dormir

Este <b>viernes 9 de enero</b>, Panamá conmemoró el <b>Día de los Mártires</b> con actos oficiales, homenajes y reflexiones en memoria de los acontecimientos del <b>9 de enero de 1964</b>, una fecha que marcó la lucha por la soberanía nacional y dejó una huella permanente en la historia del país.-El canciller de la República, <b>Javier Martínez-Acha</b>, anunció que este <b>domingo viajará a Washington</b> para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, <b>Marco Rubio</b>, y otras figuras del Gobierno del presidente <b>Donald Trump</b>, como parte de una agenda enfocada en cooperación bilateral y asuntos regionales.-El ministro de Economía y Finanzas, <b>Felipe Chapman</b>, reiteró que se mantiene la <b>prohibición del uso de fondos públicos</b> para financiar la participación de instituciones del Estado en el desfile de <b>las Mil Polleras</b>, decisión tomada tras el malestar ciudadano por el uso de recursos en actividades festivas.-El <b>Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</b> informó que a partir del <b>martes 13 de enero</b> retomarán las ventas en las <b>agroferias y tiendas</b> a nivel nacional.-<b>El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</b> informó que la planta potabilizadora Roberto Reyna suspenderá operaciones debido a trabajos de desinfección desde el sábado 10 de enero a las 8:00 a.m. hasta el lunes 12 de enero a las 8:00 a.m. -La aerolínea <b>Copa Airlines</b> anunció el reinicio de sus vuelos <b>desde y hacia Caracas, Venezuela</b>, a partir del <b>martes 13 de enero de 2026</b>, tras mejoras en las condiciones operativas del aeropuerto de Maiquetía.-El presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, informó que las principales compañías petroleras del mundo sostendrán una <b>reunión en la Casa Blanca</b>, centrada en el <b>petróleo venezolano</b> y en la relación energética a largo plazo entre ambos países.