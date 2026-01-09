Siete noticias clave de Panamá y el mundo este 9 de enero | Lo que debes saber antes de dormir

Este viernes 9 de enero, Panamá conmemoró el Día de los Mártires con actos oficiales, homenajes y reflexiones en memoria de los acontecimientos del 9 de enero de 1964, una fecha que marcó la lucha por la soberanía nacional y dejó una huella permanente en la historia del país.

-El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, anunció que este domingo viajará a Washington para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y otras figuras del Gobierno del presidente Donald Trump, como parte de una agenda enfocada en cooperación bilateral y asuntos regionales.

-El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que se mantiene la prohibición del uso de fondos públicos para financiar la participación de instituciones del Estado en el desfile de las Mil Polleras, decisión tomada tras el malestar ciudadano por el uso de recursos en actividades festivas.

-El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que a partir del martes 13 de enero retomarán las ventas en las agroferias y tiendas a nivel nacional.

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora Roberto Reyna suspenderá operaciones debido a trabajos de desinfección desde el sábado 10 de enero a las 8:00 a.m. hasta el lunes 12 de enero a las 8:00 a.m.

-La aerolínea Copa Airlines anunció el reinicio de sus vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, a partir del martes 13 de enero de 2026, tras mejoras en las condiciones operativas del aeropuerto de Maiquetía.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las principales compañías petroleras del mundo sostendrán una reunión en la Casa Blanca, centrada en el petróleo venezolano y en la relación energética a largo plazo entre ambos países.