  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Agroferias y tiendas del IMA vuelven a operar a nivel nacional desde el 13 de enero

Las agroferias y tiendas del IMA reinician actividades.
Las agroferias y tiendas del IMA reinician actividades. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/01/2026 14:21
El IMA anunció el reinicio de agroferias, tiendas y distribuidoras en todo el país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las agroferias, tiendas y distribuidoras retomarán sus operaciones a nivel nacional a partir del martes 13 de enero.

La entidad exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se estará informando oportunamente sobre las fechas y sedes en las que se desarrollarán las ferias en las distintas regiones del país.

VIDEOS
Lo Nuevo