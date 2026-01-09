Agroferias y tiendas del IMA vuelven a operar a nivel nacional desde el 13 de enero

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informó que las <b>agroferias, tiendas y distribuidoras</b> retomarán sus operaciones a nivel nacional a partir del <b>martes 13 de enero</b>.La entidad exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus <b>canales oficiales de comunicación</b>, donde se estará informando oportunamente sobre las <b>fechas y sedes</b> en las que se desarrollarán las ferias en las distintas regiones del país.