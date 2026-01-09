Agroferias y tiendas del IMA vuelven a operar a nivel nacional desde el 13 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las agroferias, tiendas y distribuidoras retomarán sus operaciones a nivel nacional a partir del martes 13 de enero.

La entidad exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se estará informando oportunamente sobre las fechas y sedes en las que se desarrollarán las ferias en las distintas regiones del país.