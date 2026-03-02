Oriana Sabatini y Paulo Dybala dan la bienvenida a su primogénita en Roma

La familia de Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebra uno de sus momentos más felices. Este 2 de marzo de 2026 nació su primera hija en Roma, Italia, tal como confirmaron medios italianos y argentinos, sumando emoción y atención mediática alrededor del nuevo miembro del clan Sabatini-Fulop.

La llegada de la niña, cuyo nombre trascendió como Gia, pesa aproximadamente 3 kilos al nacer y se produjo en el Hospital Gemelli de la capital italiana, marcando el inicio de una nueva etapa para la pareja y su familia.

El especial vínculo con Catherine Fulop

El nacimiento toma un significado extra al tratarse de la primera nieta de Catherine Fulop, figura emblemática del espectáculo latinoamericano. Catherine, quien alcanzó fama internacional por su papel protagónico como Abigaíl Guzmán en la telenovela Abigaíl (emitida entre 1988 y 1989), es una de las actrices más recordadas de su generación.

Fulop, además de su trayectoria en televisión y en concursos de belleza, se ha consolidado como una personalidad querida en Panamá, luego de años de carrera en producciones venezolanas y argentinas.

La actriz estuvo presente en Roma junto a su esposo Ova Sabatini para acompañar a Oriana en el nacimiento y celebrar este acontecimiento familiar, lo que multiplicó la emoción que rodeó la llegada de la pequeña.

Una historia con raíces artísticas y deportivas

El nacimiento de Gia representa un punto de encuentro entre mundos: el entretenimiento y el deporte. Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, ha forjado su carrera como cantante, actriz y modelo, mientras que Dybala ha brillado como figura destacada del fútbol internacional, actualmente jugando en Italia y con una trayectoria consolidada en clubes europeos.