Melania Trump lidera sesión histórica del Consejo de Seguridad de la ONU

Por primera vez en la historia, una primera dama de Estados Unidos en funciones tomó el martillo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Melania Trump encabezó la 10.113ª sesión del máximo órgano encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, marcando un hecho sin precedentes en la diplomacia contemporánea.

La sesión fue declarada oficialmente abierta con la fórmula protocolar: “Se declara abierta la 10.113ª sesión del Consejo de Seguridad”. Seguidamente, se rindió homenaje, en nombre del Consejo, a la delegación del Reino Unido por su servicio como presidente del órgano.

Desde el centro de la emblemática sala del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Melania Trump asumió la conducción con sobriedad, proyectando una imagen de elegancia institucional que no pasó desapercibida ante los representantes de los Estados miembros.

El momento fue descrito como simbólico, al reflejar el peso político y protocolar de la representación estadounidense en el escenario multilateral.

Con el tradicional golpe de martillo que marca el inicio de los debates, la primera dama dejó abierta una sesión que ya forma parte de los registros históricos del organismo.