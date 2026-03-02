Profesores cuestionan el alto costo de abrigos de promoción escolar y piden regulación

La Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) cuestionó este lunes 2 de marzo en redes sociales, el cobro de elevados montos por abrigos de promoción en planteles oficiales y pidió al Ministerio de Educación (Meduca) regular este tipo de prácticas.

”Esto es un negociado en complot con los directores y las empresas. El Meduca debe regular esto. La educación no debe ser vista como un negocio”, publicó el gremio, en referencia a denuncias ciudadanas sobre el costo de estos artículos.

La reacción surge tras hacerse pública una queja relacionada con un colegio ubicado en La Chorrera, donde padres de familia señalaron que se estaría solicitando el pago de $130 por un jacket de la promoción 2026.

En el mensaje difundido se cuestiona, además, la pertinencia del abrigo en un plantel público de área rural, señalando que muchos salones no cuentan con aire acondicionado y que las condiciones climáticas no justifican el uso de este tipo de prenda.

Los abrigos de promoción son una tradición en muchos centros educativos del país. Suelen incluir el año de graduación, el nombre del estudiante y el nombre o lema de la promoción, y generalmente el diseño es escogido por los propios alumnos.

No obstante, también se ha señalado que en varios planteles la compra no es obligatoria, sino voluntaria para quienes deseen adquirirla.

Hasta el momento, el Meduca no se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación. El debate ha reabierto la discusión sobre los costos asociados a actividades de graduación en escuelas públicas y el impacto económico que pueden representar para las familias.