Juicio por caso Patrimonio Histórico culmina su primer día con relatos de testigo

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales inició este lunes 2 de marzo la audiencia ordinaria del <b>caso Patrimonio histórico</b>. El proceso que <b>busca determinar responsabilidades penales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de distintos tipos de peculado</b>, en perjuicio del <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b>. En este expediente están llamadas a juicio nueve personas, entre ellas el exministro del MOP, <b><a href="/tag/-/meta/jose-federico-suarez">José Federico Suárez</a></b>. Los nueve imputados son señalados por su presunta <b>participación en un esquema de sobrecostos vinculado a proyectos viales ejecutados en la ciudad de Panamá</b>, incluyendo intervenciones en áreas patrimoniales del <b><a href="/tag/-/meta/casco-antiguo-de-panama">Casco Antiguo</a></b>. De acuerdo con informes periciales de la <b><a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría General de la República</a></b>, el perjuicio económico causado al Estado ascendería a <b>$51.496.740</b>.La audiencia comenzó a las 9:50 a.m., luego de que la jueza verificara la comparecencia de las partes. Solo uno de los investigados, quien reside en Argentina, no estuvo presente físicamente; no obstante, el tribunal garantizó su derecho a la defensa mediante la designación de un abogado del Instituto de la Defensa Pública.Por el Ministerio Público participan las fiscales anticorrupción <b>Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalía Palacios</b>, mientras que la parte querellante está representada por los abogados<b> Isaías Brenes Vargas y Arelia Jaén Espino</b>. Durante la jornada se dio lectura a los autos mixtos n.° 1 y n.° 5 relacionados con la causa.En el desarrollo de la audiencia, la defensa presentó varias incidencias solicitando la nulidad de lo actuado para algunos procesados. La jueza <b>resolvió que dichos planteamientos sean atendidos por la fiscalía en la fase de alegatos</b>. Posteriormente,<b> se avanzó a la etapa de presentación de pruebas extraordinarias</b>.Durante la jornada de hoy se evacuó al primer testigo del caso, por lo que <b>el periodo probatorio continuará durante los próximos días</b>. Además, trascendió que uno de los imputados, <b>Jorge Ruiz</b>, <b>alcanzó un acuerdo de colaboración y pena con la fiscalía </b>antes del inicio formal de la audiencia, información que se conoció públicamente durante la jornada. La audiencia continuará mañana desde las 9:00 a.m.