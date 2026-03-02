Juicio por caso Patrimonio Histórico culmina su primer día con relatos de testigo

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales inició este lunes 2 de marzo la audiencia ordinaria del caso Patrimonio histórico.

El proceso que busca determinar responsabilidades penales por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de distintos tipos de peculado, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En este expediente están llamadas a juicio nueve personas, entre ellas el exministro del MOP, José Federico Suárez.

Los nueve imputados son señalados por su presunta participación en un esquema de sobrecostos vinculado a proyectos viales ejecutados en la ciudad de Panamá, incluyendo intervenciones en áreas patrimoniales del Casco Antiguo.

De acuerdo con informes periciales de la Contraloría General de la República, el perjuicio económico causado al Estado ascendería a $51.496.740.

La audiencia comenzó a las 9:50 a.m., luego de que la jueza verificara la comparecencia de las partes.

Solo uno de los investigados, quien reside en Argentina, no estuvo presente físicamente; no obstante, el tribunal garantizó su derecho a la defensa mediante la designación de un abogado del Instituto de la Defensa Pública.

Por el Ministerio Público participan las fiscales anticorrupción Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalía Palacios, mientras que la parte querellante está representada por los abogados Isaías Brenes Vargas y Arelia Jaén Espino.

Durante la jornada se dio lectura a los autos mixtos n.° 1 y n.° 5 relacionados con la causa.

En el desarrollo de la audiencia, la defensa presentó varias incidencias solicitando la nulidad de lo actuado para algunos procesados.

La jueza resolvió que dichos planteamientos sean atendidos por la fiscalía en la fase de alegatos. Posteriormente, se avanzó a la etapa de presentación de pruebas extraordinarias.

Durante la jornada de hoy se evacuó al primer testigo del caso, por lo que el periodo probatorio continuará durante los próximos días.

Además, trascendió que uno de los imputados, Jorge Ruiz, alcanzó un acuerdo de colaboración y pena con la fiscalía antes del inicio formal de la audiencia, información que se conoció públicamente durante la jornada.

La audiencia continuará mañana desde las 9:00 a.m.