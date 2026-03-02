Diputado Salazar insiste en la independencia de Colón y tilda de ‘tiranos’ a la Policía

Salazar argumentó que la infraestructura y el potencial económico de la provincia son suficientes para sostener una soberanía independiente, quejándose de la falta de inversión gubernamental proporcional a lo que la región aporta al erario público.<i><b>'Queremos que Colón sea una república federal. Sí, tenemos que independizarnos de este país porque nuestra infraestructura nos da para eso y mucho más'</b></i>, sentenció el diputado, advirtiendo que el pueblo colonense está 'harto de aportar y que nada retorne a la provincia'.Con un efusivo 'Viva Colón' y celebrando los 274 años de historia regional, Salazar cerró una intervención que vuelve a poner en el centro del debate nacional la tensa relación entre la provincia caribeña, las fuerzas del orden y el Gobierno Central.