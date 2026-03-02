Diputado Salazar insiste en la independencia de Colón y tilda de ‘tiranos’ a la Policía

En una intervención cargada de confrontación y regionalismo, el diputado Jairo Salazar utilizó el pleno de la Asamblea Nacional este lunes para lanzar una dura crítica contra la estrategia de seguridad en la provincia de Colón y reafirmar su postura de convertir a la región en una “república federal”. El parlamentario fundamentó su propuesta en lo que considera un maltrato sistemático por parte de la fuerza pública y una falta de retorno económico de los aportes que la provincia hace al Estado panameño. Salazar dirigió sus ataques directamente hacia el Director General de la Policía Nacional y el mando local en Colón. Cuestionó la idoneidad del jefe de la institución al señalar que, por su formación como ingeniero, carece de conocimientos en materia de seguridad, lo que a su juicio explica la crisis actual.

El diputado denunció lo que describió como una actitud “tiránica” por parte del comisionado asignado a la provincia, acusándolo de instigar y maltratar a ciudadanos de todos los estratos. “Se han puesto unos tiranos y comienzan a maltratar a nuestra gente; han golpeado abogados, ingenieros y han echado gas a los docentes”, afirmó Salazar ante el pleno, asegurando que la policía provoca a los profesionales colonenses mientras los verdaderos delincuentes evitan salir a la luz pública. El diputado también hizo un llamado de atención al presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el uso del término “parking” para referirse a las actividades comunitarias y las comparsas de la ciudad. Según Salazar, estas concentraciones son parte de la tradición histórica de los sectores populares y no focos de delincuencia.

Para respaldar su argumento sobre el comportamiento de su provincia, el diputado enumeró una serie de eventos recientes, como rallies de bicicletas y actividades en el Paseo Marino, que se desarrollaron sin incidentes mientras no hubo presencia policial. “No había un solo policía y no pasó nada... llega la policía en la noche a instigar y a maltratar a nuestra gente”, sostuvo, insistiendo en que la institución estigmatiza al colonense frente al resto del país. La parte más polémica de su discurso fue la reiteración de su deseo de que Colón se separe de la estructura centralizada de Panamá.