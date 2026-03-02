Las 5 noticias que marcan el día en Panamá y el mundo | 2 de marzo de 2026

Estas son las claves del día en Panamá y el mundo al final de esta jornada.

Tensión global: Estados Unidos e Irán alzan el tono

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen escalando y se consolidan como uno de los temas geopolíticos más relevantes del día.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró desde Washington que “los golpes más duros” contra Irán aún están por venir, en un contexto donde las operaciones militares conjuntas con Israel continúan y se intensifican por el supuesto riesgo estratégico que representa Teherán.

En paralelo, nuevas informaciones indican que Irán habría declarado cerrado el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, y advirtió con abrir fuego contra cualquier embarcación que intente atravesarlo.

Esta decisión eleva aún más la incertidumbre en los mercados energéticos globales y reconfigura el panorama de seguridad internacional.

Internacional: funeral opulento de “El Mencho” y su mensaje simbólico

En México, el funeral del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue un evento que llamó la atención por su marcada ostentación.

La ceremonia, celebrada en Guadalajara, se caracterizó por un despliegue de lujo extremo, en el que el féretro con el que fue despedido estuvo bañado en oro, un símbolo del enorme poder económico y la influencia que este grupo criminal llegó a tener dentro del tráfico de drogas internacional.

Economía en Panamá: proyecciones al alza por cobre y otros sectores

En el plano económico, los analistas proyectan perspectivas optimistas para Panamá en 2026, con una potencial expansión del Producto Interno Bruto superior al 5 %, impulsada por factores estructurales como la reactivación de la industria del cobre, junto a dinamismos en sectores clave como el comercio internacional, la logística, el Canal de Panamá y la actividad financiera.

Estas proyecciones reflejan una tendencia positiva que, de consolidarse, colocaría a Panamá como una de las economías más dinámicas de la región.

No obstante, expertos subrayan que este crecimiento debe traducirse en empleo formal y mejoras sociales reales para que los beneficios lleguen a la población general.

Nacional: debate social sobre educación y expresión cultural

Un tema que ha generado debate en el ámbito nacional fue una declaración de la ministra de Educación, Lucy Molinar, durante el inicio del año escolar.

La funcionaria se refirió a casos de estudiantes afrodescendientes, indicando que si bien se respeta el peinado cultural, debe haber límites para garantizar “convivencia común” dentro de las escuelas.

Esta postura ha sido objeto de discusión entre sectores que defienden la expresión cultural sin restricciones y quienes apoyan reglas uniformes en los centros educativos.

Panamá en la mira: detenidos por supuesta propaganda en Cuba

Otra noticia que ha tenido eco en Panamá fue la detención de diez panameños en Cuba bajo acusaciones de presunta propaganda subversiva, un hecho que alimenta preocupaciones sobre libertades civiles y redes de financiamiento externo, según denunciaron organizaciones y familiares.