Lujo extremo y un féretro de oro, así fue el funeral de ‘El Mencho’

En un despliegue de opulencia que desafía la realidad y confirma el poderío económico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se llevaron a cabo las exequias de su líder histórico, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”. El evento, marcado por un hermetismo absoluto y una vigilancia paramilitar, tuvo como protagonista un féretro bañado en oro, símbolo final de un imperio levantado sobre el tráfico internacional de estupefacientes. Desde las primeras horas del sepelio, las imágenes —filtradas bajo estricta reserva— revelaron un ataúd de diseño exclusivo, cuya superficie resplandecía bajo el sol con un acabado en oro de 24 quilates. Este tipo de excentricidades, comunes en la “narcocultura” de más alto nivel, no solo busca honrar la memoria del fallecido, sino enviar un mensaje de invulnerabilidad y riqueza remanente a sus rivales y a las autoridades por igual.

El entierro no fue solo una ceremonia religiosa, sino una exhibición de lealtad. Según reportes de inteligencia y testigos en la zona, el lugar fue inundado por cientos de arreglos florales y coronas monumentales de rosas rojas, algunas de ellas con bandas que llevaban las iniciales del grupo criminal y mensajes de despedida de los distintos “brazos armados” de la organización. La logística del evento recordó a las operaciones militares que el propio Mencho comandó en vida: Se reportó el cierre de caminos rurales y el uso de drones para vigilar cualquier avance de fuerzas federales. Figuras clave del organigrama del CJNG habrían estado presentes para rendir tributo al hombre que transformó una escisión de un cartel local en una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo.

El fin de una era