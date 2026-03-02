EE.UU. ordena ‘salida inmediata’ de ciudadanos en 15 países de Medio Oriente

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este lunes 2 de marzo una alerta urgente instando a sus ciudadanos a abandonar de inmediato más de una docena de países en Medio Oriente mediante vuelos comerciales, debido a lo que calificó como “graves riesgos de seguridad”.

La advertencia se produce en medio de la rápida escalada del conflicto armado en la región tras los recientes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Entre los países incluidos en la alerta figuran Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

El comunicado oficial enfatiza que los ciudadanos estadounidenses deben salir “ahora” mientras existan opciones comerciales disponibles, ante la posibilidad de un deterioro adicional de la seguridad, incluyendo ataques con misiles, drones y represalias contra intereses estadounidenses.

Hasta el momento, Washington no ha anunciado evacuaciones militares organizadas, por lo que la recomendación se centra en utilizar medios comerciales antes de que se produzcan eventuales cierres de espacio aéreo o interrupciones en el transporte.

La medida refleja el creciente interés de la Casa Blanca por una ampliación del conflicto en Medio Oriente y sus posibles repercusiones regionales e internacionales.