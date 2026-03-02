Irán declara cerrado el estrecho de Ormuz y amenaza con disparar a quien intente cruzarlo

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y advirtió que abrirá fuego contra cualquier embarcación que intente atravesarlo, en medio de la creciente escalada militar en la región.

El comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ebrahim Jabari, aseguró en un comunicado difundido por medios estatales que el estratégico paso marítimo “permanece cerrado” y que las fuerzas iraníes responderán con ataques directos si algún buque intenta cruzarlo.

La medida se produce tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, en un ataque atribuido a Israel, hecho que ha intensificado las tensiones entre Teherán, Estados Unidos e Israel.

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán y por sus aguas transita aproximadamente entre el 20 % y el 30 % del petróleo y gas comercializados a nivel global. Su eventual bloqueo podría interrumpir el flujo de crudo, generar escasez y provocar un alza significativa en los precios internacionales.

Según reportes oficiales iraníes, decenas de petroleros habrían detenido su tránsito o permanecido a la deriva en las inmediaciones del estrecho. También se han registrado interferencias en sistemas de navegación, lo que ha complicado el tráfico marítimo en la zona.

Aunque hasta el momento no se han confirmado ataques directos contra buques comerciales, la advertencia marca una nueva escalada en el conflicto regional y aumenta la incertidumbre en los mercados energéticos.

Analistas internacionales advierten que una interrupción prolongada en Ormuz podría tener repercusiones inmediatas en las cadenas de suministro globales, el comercio marítimo y la estabilidad económica de numerosos países dependientes del crudo de Medio Oriente.