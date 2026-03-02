Ingresos tributarios de Panamá aumentan 13,4% en 2025 tras récord de recaudación de $6,425 millones

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció este lunes que la recaudación tributaria de Panamá alcanzó en 2025 la cifra de $6,425.8 millones, lo que representa un crecimiento de 13.4% respecto al año anterior.

El resultado, según la entidad, refleja tanto el dinamismo de la economía como el fortalecimiento de la administración tributaria, consolidando la capacidad del país para financiar inversión pública, cubrir gastos esenciales y reducir la necesidad de endeudamiento.

El mayor impulso provino de los Impuestos Directos, que crecieron 22.9% y sumaron $3,725.8 millones.

Dentro de este grupo, el impuesto sobre planillas mostró un incremento notable de 43%, mientras que el impuesto de inmuebles aumentó 31.6% y el de dividendos 22.9%.

El impuesto sobre la renta de personas jurídicas también registró un alza de 8.3%, confirmando una mayor actividad económica formal y un cumplimiento tributario más amplio.

Por su parte, los Impuestos Indirectos aportaron $2,700 millones, con un crecimiento de 2.4%. Entre los tributos más dinámicos se destacaron el ISC sobre cervezas, que subió 23.4%, las primas de seguro con un alza de 12.3% y el ISC sobre automóviles, que creció 9.9%.

El Ministerio de Economía y Finanzas subrayó que este desempeño responde a una estrategia integral de modernización de la DGI, basada en la fiscalización inteligente, el uso de tecnología y datos, la digitalización de procesos y el fortalecimiento de la transparencia institucional.

La implementación de un plan de choque contra la evasión, acompañado de más auditorías y la promoción de la Lotería Fiscal, fomentó una cultura tributaria que incentivó al consumidor a exigir su factura, reduciendo la evasión y fortaleciendo el cumplimiento voluntario.

En conjunto, los ingresos tributarios forman parte del Ingreso Corriente del Estado, que en 2025 totalizó $10,539.6 millones, con un crecimiento interanual de 12%.

“Este fortalecimiento permitió mejorar el resultado fiscal, reducir riesgos financieros y consolidar la sostenibilidad, reafirmando la credibilidad de Panamá ante inversionistas y mercados internacionales”, destacó el MEF.