Cadena de Frío inicia proceso de transición tras la renuncia de su gerente general

La Junta Directiva de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. anunció este lunes 2 de marzo de 2026 una reestructuración inmediata en su cúpula administrativa tras la salida de su principal directivo. A través de un comunicado oficial, la institución informó que ha aceptado formalmente la renuncia presentada por el señor José Pablo Ramos, quien hasta la fecha se desempeñaba como Gerente General de la entidad. Con el objetivo de evitar vacíos de poder y asegurar que la operatividad de los mercados no se vea afectada, la Junta Directiva procedió con la designación interina de la Magíster Lorena Pinzón Gaubeca de Garibaldo. La nueva gerente general encargada asumirá la responsabilidad de dirigir la institución de manera inmediata, manteniéndose en el cargo hasta que se complete el proceso formal de selección del sucesor definitivo, garantizando así la continuidad administrativa y operativa de la empresa.

Un proceso de selección

La salida de Ramos activa un mecanismo legal riguroso para la elección del nuevo titular. Según detalló la institución, se procederá de manera inmediata a realizar una convocatoria pública para la recepción de hojas de vida. Este proceso busca evaluar a los aspirantes más calificados para conformar una terna técnica que será remitida al Presidente de la República. Una vez que el Ejecutivo realice la selección entre los candidatos presentados, la designación no será final hasta que cumpla con el trámite legislativo correspondiente. El nombre seleccionado deberá ser enviado a la Asamblea Nacional para su debida ratificación y aprobación por el Pleno, cumpliendo con los pasos establecidos en la normativa vigente para este tipo de cargos públicos.