Cadena de Frío inicia proceso de transición tras la renuncia de su gerente general

En medio de este relevo de mando, la Junta Directiva reafirmó su compromiso con la transparencia institucional y el fortalecimiento de la gestión de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío S.A..La entidad subrayó que la prioridad absoluta es asegurar que las operaciones continúen sin interrupciones, dado el papel crítico que juega la institución en el ecosistema logístico del país, beneficiando directamente a los productores, comerciantes y consumidores finales.Este cambio de liderazgo ocurre en un momento clave para la gestión de la cadena de suministros en el país, por lo que la administración interina de Pinzón Gaubeca será fundamental para mantener la estabilidad de los mercados mientras se define el perfil de quien liderará la entidad en el próximo periodo.