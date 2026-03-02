Cuba detiene a 10 panameños por presunta ‘propaganda subversiva’ en la isla

El Gobierno de la República de Panamá confirmó la detención de un grupo de ciudadanos panameños en La Habana. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, desde el primer momento, la representación diplomática panameña ha realizado gestiones formales ante las autoridades cubanas para conocer la situación jurídica de los connacionales, garantizar su integridad física y asegurar el pleno respeto a sus derechos conforme al derecho internacional y la legislación vigente.De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades de la República de Cuba, el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes.