Cuba detiene a 10 panameños por presunta ‘propaganda subversiva’ en la isla

El Partido Comunista de Cuba a través de cuenta oficial en la red social “X” dió a conocer que, un total de diez ciudadanos panameños fueron detenidos en Cuba acusados de realizar pintadas con mensajes críticos contra el Gobierno y el sistema político de la isla.

De acuerdo con el comunicado divulgado este 2 de marzo por el Ministerio del Interior cubano (Minint), los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 28 de febrero en La Habana.

Las autoridades señalaron que los detenidos están acusados del presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, que en el Código Penal cubano contempla penas de hasta ocho años de prisión.

Según la versión oficial, los ciudadanos panameños, dicho por el gobierno cubano residentes en Panamá, habrían ingresado a Cuba con el objetivo de confeccionar letreros con contenido considerado subversivo y contrario al orden constitucional.

Una vez cumplida la acción, debían abandonar el país y recibir, a su regreso a Panamá, un pago que, según el comunicado, oscilaría entre mil y mil quinientos dólares.

Las pintadas incluían frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y menciones al presidente estadounidense Donald Trump, así como a otras figuras de la política de Estados Unidos como Marco Rubio y Mike Hammer.

Todas estaban fechadas el 28 de febrero y firmadas con las siglas CDPC (ONG independiente Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas). Sin embargo, según el medio informativo EFE, la organización independiente Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas negó cualquier vinculación con los hechos.

El Minint indicó que los implicados reconocieron su participación en los hechos, mientras continúan las investigaciones.

En medio de la situación, Panamá ha iniciado gestiones diplomáticas para conocer mayores detalles sobre el caso.

El viceministro Carlos Arturo Hoyos declaró a SERTV y ECOTV que el Gobierno de Panamá mantiene gestiones diplomáticas activas para atender la situación de los ciudadanos panameños que se encuentran detenidos en Cuba. Indicó que las autoridades están en comunicación con el gobierno de ese país para obtener información oficial sobre las razones de la detención y dar seguimiento al caso.

Además, enfatizó que la postura panameña se centra en la defensa de los derechos fundamentales de los connacionales, insistiendo en que deben respetarse las garantías establecidas en el derecho internacional y en los principios de derechos humanos. .

“Estamos haciendo todas las gestiones en favor de los ciudadanos panameños detenidos en Cuba. Estamos solicitando información al gobierno cubano para conocer los motivos de la detención. Pedimos que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional inalienable, como corresponde a todas las personas, más en este caso por tratarse de ciudadanos panameños”, expresó.

Asimismo, las detenciones se dan luego que diez personas armadas fueran interceptadas el miércoles en aguas territoriales cubanas, cuando intentaban infiltrarse en la isla, en una operación que dejó cuatro muertos y seis heridos entre los tripulantes.

Según informó AFP a bordo de la embarcación con matrícula de Florida, se encontró una gran cantidad de armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, algunos de ellos de alta precisión, 11 pistolas y casi 13.000 municiones.

Panamá y Cuba mantienen relaciones diplomáticas formales desde 1904, con intercambios en materia comercial y cultural.