Panamá conmemora el Día de los Mártires sin ley seca, pero con medidas de respeto y orden público

En el marco de la conmemoración del Día de los Mártires, que recuerda los hechos de 1964 en defensa de la soberanía nacional, este 9 de enero no se ha decretado ley seca en la ciudad capital, según las disposiciones municipales vigentes.

A diferencia de años anteriores, cuando la venta y consumo de bebidas alcohólicas quedaban totalmente prohibidos durante el día feriado en varias jurisdicciones del país, la Alcaldía de Panamá ha decidido permitir la comercialización de bebidas alcohólicas, aunque con restricciones específicas orientadas a preservar el carácter solemne de la fecha.

En lugar de la ley seca tradicional —que suele implicar la prohibición de venta, expendio y consumo de licor en bares, restaurantes y tiendas durante todo el día feriado—, la administración municipal optó por limitar las actividades ruidosas y bailables entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., en un esfuerzo por mantener el respeto durante las ceremonias oficiales y actos conmemorativos.

Las autoridades municipales han advertido que los infractores de estas disposiciones podrían enfrentar sanciones económicas que van desde B/.100 hasta B/.1,000, según lo establecido en las normativas de convivencia y orden público aplicables en el distrito capital.

Esta medida busca equilibrar el respeto por la memoria histórica del 9 de enero —una fecha declarada de duelo nacional por ley— con la flexibilización de ciertas restricciones sociales que han sido objeto de debate en los últimos años.

Analistas y representantes de la sociedad civil han seguido de cerca las decisiones administrativas sobre esta materia, destacando que la forma de conmemorar el Día de los Mártires puede evolucionar con el tiempo, sin perder el sentido profundo de recordar a quienes dieron su vida en la lucha por la soberanía nacional.