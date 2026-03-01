MiCultura lidera encuentro internacional para proteger el patrimonio subacuático

El Ministerio de Cultura (MiCultura), en coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC-AIP), realizó recientemente el Encuentro Internacional de Arqueología Marítima en el Museo del Canal Interoceánico, el cual consistió en una semana de trabajo científico dedicada a la investigación y protección del patrimonio cultural subacuático del país y, particularmente, avanzar en el Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático del Caribe panameño y establecer bases técnicas para su adecuada gestión y conservación.

El encuentro contó con la asistencia de especialistas provenientes de diversos países. Entre ellos, España, Portugal, Reino Unido, Colombia y Panamá, quienes no solamente desarrollaron sesiones académicas y sostuvieron reuniones sino también realizaron giras técnicas a sitios históricos del Caribe como lo son el Fuerte de San Lorenzo, Nombre de Dios y Portobelo.

Entre los temas que se abordaron en este Encuentro Internacional de Arqueología Marítima – el cual finalizó este pasado sábado 27 de febrero – estuvieron la protección del patrimonio cultural subacuático desde el acervo documental español; el intercambio de experiencias de gestión en España y Portugal; el uso de tecnologías como los vehículos sumergibles conocidos popularmente como ROV para realizar hallazgos e investigaciones; así como otros tópicos relacionados a la geofísica marina y los sistemas de automatización de datos.

En dicho encuentro, también se presentaron propuestas metodológicas para el inventario arqueológico del Caribe panameño, así como enfoques científicos para la conservación y estudio del patrimonio sumergido vinculado a la ruta marítima Transístmica.

La ministra de Cultura Maruja Herrera señaló, de acuerdo a una nota de prensa, que no era casualidad que Panamá fuera el primer país en ratificar la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) del año 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. De acuerdo a la titular de MiCultura, esta decisión respondió a la convicción que “el patrimonio sumergido no debe verse como un recurso explotable, sino como un legado que tiene que ser protegido y estudiado con rigor científico”.

Herrera asimismo indicó que el Gobierno Nacional financió el primer Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático del Caribe panameño, proyecto a cargo del CIHAC-AIP, con la finalidad de contar con una base de datos especializada que permita al Estado gestionar estos bienes con responsabilidad y garantizar su conservación para las futuras generaciones.

De acuerdo a ese mismo comunicado, la conservadora restauradora del Ministerio de Cultura de España Cristina Guerrero López explicó que la iniciativa permitirá una mejor comprensión de la historia panameña, especialmente en lo que se refiere a los antecedentes del comercio y de las personas vinculadas a la ruta marítima. La especialista invitada al encuentro celebrado en el país además indicó que la intención es sentar un precedente regional al desarrollar un proyecto sistemático con cooperación internacional, fortaleciendo así la protección y el estudio científico del patrimonio cultural sumergido del país.

De este modo, se prevé que este proyecto tenga una duración de tres años mientras que su desarrollo se planificó en tres fases. La primera se refiere a la documentación archivística internacional, la segunda a la prospección geofísica en zonas estratégicas del Caribe panameño, y la tercera está dedicada a la verificación subacuática mediante tecnologías especializadas.