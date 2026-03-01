Fiscal encargada de Caso Odebrecht responde a la defensa de Martinelli

Terminados los alegatos del juicio Odebrecht, la fiscal que lidera el caso en representación del Ministerio Público, Ruth Morcillo, respondió preguntas sobre los argumentos planteados por los abogados defensores. Uno de ellos, es el reclamo de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli por el principio de especialidad.

“La solicitud que se emite es una solicitud donde se pregunta si se había solicitado la excepción al principio. A juicio nuestro no va a haber una solicitud pidiendo esa excepción porque a juicio del Ministerio Público y de los tribunales, ya hay fallos reiterados que indican que no le ampara el principio de especialidad. Por ende, no era un hecho nuevo. Ya hay pronunciamiento desde el día uno que iniciaron las investigaciones contra la persona mencionada que indicaban o sustentaban que no le aplicaba el principio”, manifestó la fiscal.

Morcillo se refirió también a los fallos en Brasil, dónde tribunales desestimaron el caso.

“Son fallos que respetamos, son tribunales de ese país, pero que a lo que al Ministerio Público incumbe sustentar, reiterar y defender es que en la investigación no es cierto, o no es correcto decir que es una investigación de Odebrecht sin Odebrecht o de brasileños sin los brasileños, no”, enfatizó. “El Ministerio Público practicó en el momento oportuno lo que tenía que practicar, receptar las declaraciones indagatorias de los brasileños que en ese momento estaban en todos los países colaborando”.

La fiscal defendió la labor hecha por la fiscalía y negó que se haya atentado contra el debido proceso o amenazado a colaboradores. “El Ministerio Público siempre ha sostenido, y así lo han avalado los pronunciamientos del tribunal, tanto de primera instancia como de segunda instancia, que tenemos pruebas suficientes sumadas a las de los colaboradores, a las aportadas por Brasil. Tenemos innumerables pruebas”, resaltó.

Durante el proceso se presentaron 146 asistencia judiciales internacionales, con información de Andorra, Suiza, Estados Unidos, Antigua y Barbuda, y otros países. “Que la ciudadanía sepa que el Ministerio Público no solo tiene pruebas en más de ese millón de fojas, en esos más de 3.000 tomos, no solo tiene pruebas de Brasil, tiene una investigación”, apuntó.