Samuel Poyard rescata la ambición francesa detrás del Canal de Panamá

Cuando se estudia la historia del canal interoceánico y su construcción, el foco se sitúa a menudo en la etapa estadounidense cuando en 1903 el país norteamericano emprendió la tarea junto con Panamá de construir un canal que hoy en día es el emblema de la nación. No obstante, la etapa francesa anterior a la norteamericana resulta fundamental para entender el germen de un proyecto por el que pasan miles de barcos cada año, y que constituye una vía fundamental para el comercio marítimo mundial.

Con el objetivo de profundizar sobre el emprendimiento francés con el que se pusieron los cimientos del canal interoceánico que se aprecia en la actualidad, el historiador francés Samuel Poyard publicó recientemente el libro ‘Le Canal de Panama, une ambition française’ (‘El Canal de Panamá, una ambición francesa’, en francés) con el cual profundiza la etapa francesa del proyecto interoceánico, abordando sus desafíos tanto técnicos como financieros que se produjeron durante el intento de construcción del canal. El texto próximamente estará disponible para su consulta en el idioma castellano.

Una aventura iniciada por Francia en el año 1881 mediante la conocida como Compagnie Universelle du Canal Interocéanique du Panama (Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, en francés), la cual fue dirigida e impulsada por el diplomático y empresario Ferdinand de Lesseps, quien también estuvo al frente de realizar el famoso Canal de Suez (Egipto).

Con documentación inédita y detalles nunca antes conocidos, Poyard se adentra no solo en la descripción detallada de cada aspecto de la ambición francesa de construir un canal interoceánico en territorio panameño —el cual tuvo lugar a finales del siglo XIX—, sino que también busca contar con mayor detalle los debates internos, las tensiones sociales y el impacto del proyecto en la vida cotidiana panameña. Todo ello desde una mirada humana, social y política.

Un ángulo de la historia sobre la etapa francesa del canal que no había sido nunca antes abordado en la narrativa museográfica tradicional y que está apoyado en diversos archivos que el investigador encontró en los archivos de diversas instituciones como los Archivos Nacionales así como la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Roberto F. Chiari (Panamá), la Biblioteca Nacional de Colombia así como en los archivos de las dos compañías francesas que participaron en las obras de construcción del canal interoceánico como la primera compañía antes mencionada que finalizó sus operaciones en 1899, y la segunda, la cual existió entre los años 1892 y 1904. Los fondos documentales de ambas compañías canaleras se encuentran actualmente en los Estados Unidos, ya que fueron enviados a ese país justo después del otorgamiento de la concesión de la construcción del Canal a la parte estadounidense.

Antes de presentar este libro al público durante una conferencia impartida en el Museo del Canal Interoceánico sobre los descubrimientos de este libro, Boyard sostuvo en la Embajada de Francia una conversación con La Estrella de Panamá para compartir los motivos que lo llevaron a realizar esta investigación, así como los detalles de la misma los cuales invitan a descubrir un capítulo de la historia del canal, en el cual nunca antes se había profundizado, brindando una mirada equilibrada sobre aquella etapa.

Asimismo, los datos de esta investigación fueron de gran utilidad para la actualización curatorial de la sala permanente del Museo del Canal denominada ‘Construyendo el Canal de Panamá’, la cual aborda en profundidad las etapas tanto francesa como estadounidense, de la construcción de la vía interoceánica. Resulta pertinente destacar que, en el marco del proyecto de cooperación entre la Embajada de Francia y el Museo del Canal, solicitaron el apoyo de Poyard para que aportara sus hallazgos como historiador y llenara así ese vacío que había en la historia.

La investigación como tal la desarrolló Poyard en el año 2021 como parte de sus estudios de doctorado en la École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, por sus siglas en francés). Una de las primeras dificultades que encontró Poyard fue lo dispersos que estaban los archivos documentales que necesitaba para reconstruir los hechos.

“Este es un período poco conocido y poco estudiado e invisibilizado por el relato triunfalista de los Estados Unidos, ya que enarbolaban el Canal de Panamá como símbolo de que eran una potencia mundial. Por otro lado, en Francia es famoso el conocido como ‘Escándalo de Panamá. Un caso de corrupción que hubo tras la quiebra de la primera compañía francesa que trabajó en el Canal de Panamá. Por lo cual mi principal pregunta de investigación giraba en torno a averiguar qué pasó acá. A partir de entonces, empecé a trabajar y a ver los archivos, los cuales estaban dispersos y ello supuso una dificultad al inicio de esta investigación (...) Fundamentalmente, la premisa de esta investigación es otorgar una visión más completa de esta etapa”, precisó el historiador.

El también investigador asociado del Centro de Investigaciones, Históricas, Antropológicas y Culturales – AIP precisó que esta época, sin embargo, no solo debe ser reconocida por los sinsabores sino también por los precedentes que se dejaron para el funcionamiento de proyectos de envergadura similar. Un trabajo que —en palabras del investigador durante su presentación posterior en el Museo del Canal— era similar a la conquista por la llegada a la Luna.

El texto también realiza una mirada a la influencia francesa en el país, la cual se deja ver tanto en la misma sede del Museo del Canal Interoceánico (Casco Antiguo) – antigua sede de la francesa Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá – como en el conocido como Cementerio Francés, ubicado en la Avenida Omar Torrijos Herrera, a la altura de la comunidad revertida de Paraíso. Allí yacen los restos de muchos de los obreros de la primera etapa de construcción del Canal de Panamá, quienes perecían a causa de las enfermedades tropicales.

En el proyecto del canal francés también participaron figuras panameñas destacadas como el ingeniero neogranadino Pedro José Sosa – nacido en la entonces Gran Colombia – quien formó parte de la etapa francesa de la construcción del Canal y fue un personaje importante dentro de la estructura de la Compañía Universal del Canal de Panamá.

Sosa participó en las dos expediciones que los franceses realizaron en 1866 y 1878, y que fueron determinantes para que se decidiera que la ruta interoceánica pasaba por Panamá. Sosa además asistió, representando a Colombia, al Congreso de Estudios para el Canal Interoceánico en París (Francia), y posteriormente se desempeñó como uno de los ingenieros más destacados del proyecto durante el funcionamiento de la primera compañía canalera de la etapa francesa. Posteriormente, siguió trabajando en la segunda compañía, hasta que falleció el 4 de julio de 1898, en un naufragio mientras se encontraba a bordo del buque francés La Bourgogne, en su paso por el Océano Atlántico.